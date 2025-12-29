Djokovic desvela, por fin, cuál será el broche de su carrera

El serbio ya se ha puesto una fecha tope para continuar en activo con su raqueta. Al margen de que pueda ganar o no un Grand Slam, que es su máximo deseo, tiene claro hasta cuándo lo intentará como máximo

Ganó el último oro olímpico, arrebatándoselo al mismísimo Carlos Alcaraz con un doble 7-6. Pero no se conformó con ese broche y siguió para adelante. Quería buscar un Grand Slam más, el que sería el 25º de su palmarés, antes de retirarse.

Y ahora que lo ve muy complicado debido a que su físico no le responde tanto en certámenes que son a cinco sets y que Sinner y el propio Alcaraz parecen imbatibles, Novak Djokovic se ha propuesto otra meta más asequible por si acaso no consigue ampliar sus vitrinas con otro 'Major' más: Los Ángeles 2028.

Sí, por fin, 'Nole' se ha pronunciado sobre su futuro y con un horizonte claro. Y aunque en ningún momento ha hablado sobre su retirada del tenis de forma explícita, a buen entendedor pocas palabras bastan. No quiere decir que no se retire antes, sobre todo, si logra ese ansiado Grand Slam, pero lo que sí tiene claro es que si llega a dicha cita olímpica (lo haría con 41 primaveras) vería con buenos ojos que sirviera para ponerle el punto y final a su carrera deportiva.

Al menos, eso ha dado a entender en una charla mantenida en el World Sport Summit: "Jugaré en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Estos Juegos son la estrella que me guía. No hay límites. Me encanta competir y mientras me sienta bien, mientras mi cuerpo lo aguante todo, mientras juegue a un alto nivel, ¿por qué no?".

En este mismo sentido, ha vuelto a pronunciarse sobre la edad en el tenis y el deporte en general: "La longevidad no se trata solo del deporte, sino de cómo mantienes tu cuerpo, tu mente, tu energía y tu tiempo. Billie Jean King dijo una vez: ‘La presión es un privilegio’. Siempre quise estar a la altura del mundo. Por eso agradezco seguir aquí".

Djokovic quiere seguir aportando su granito de arena al tenis

El tenista serbio ha recalcado que no sólo quiere ampliar sus vitrinas, sino también ser partícipe de lo que está por venir en el mundo del tenis: "Sigo contribuyendo al tenis. Se avecinan grandes cambios y quiero formar parte de ellos. Me importa mucho cómo me perciben las nuevas generaciones, no solo por mis resultados, sino también por mi carácter y mis valores. Es muy importante saber de dónde vienes, respetar a tu familia y tu cultura, así como presentarte al mundo de la mejor manera".

'Nole' entiende la adversidad como crecimiento

Y después de tantas lesiones sufridas en los últimos dos años, Djokovic cree que estas le han hecho mejorar como persona: "Creo que ante la adversidad, es donde más crecemos. ¿Acaso deseo que todos pasen por la guerra para fortalecerse mentalmente? No, claro que no. Pero creo que es importante crear las circunstancias y el entorno para que un joven atleta se desafíe mental y físicamente para que pueda alcanzar su máximo potencial. Al crecer en la adversidad, uno desea aún más el éxito. Porque tienes algo que demostrarte no solo a ti mismo, a tus seres queridos, a tu familia, sino a todos los que te observan".