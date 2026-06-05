Granollers pone a España a un paso de otro Roland Garros

El tenista catalán se mete, junto a Horacio Zeballos, en la final del Grand Slam parisino tras vencer en semifinales a Bolelli y Vavassori

El tenis español acude fiel a su cita con las finales y los títulos en París y, en este caso, será el catalán Marcel Granollers el encargado de intentar llevarse el trofeo de Roland Garros a casa. Junto al argentino Horacio Zeballos se vengó en semifinales de la pareja italiana Simone Bolelli y Andrea Vavassori, que les había derrotado hace unos días en la final de Roma, y se aseguraron su plaza en la final tras ganar en dos sets por 7-6(4) y 6-4.

Granollers y Zeballos defenderán así la corona ganada el pasado año, en la segunda final en Roland Garros para Granollers, pues la primera acabó en derrota. En esta ocasión, sus rivales son el finlandés Harri Heliovaara y el británico Henry Patten, por lo que se enfrentarán los cabezas de serie 1 y 2, respectivamente.

"Sería hermoso ganar, es algo que soñamos. Estamos aquí para ganar, estamos jugando a un nivel muy alto, con ganas, así que vamos a hacer todo lo posible para que suceda", aseguraba Horacio Zeballos, convencido de las posibilidades que tienen en ese partido definitivo. "Nos quedamos con la tranquilidad de que estamos haciendo el trabajo necesario", añadía.

Marcel Granollers no quiere celebraciones

Marcel Granollers fue más explícito al señalar que no hay "tiempo de celebrar" por haber ganado a una pareja tan fuerte, de la que uno de sus integrantes (Vavassori) se proclamó ayer campeón de Roland Garros en dobles mixtos junto a Sara Errani. "Venimos aquí con la ilusión de volver a hacer un buen torneo y estamos en la final y ojalá mañana podamos salir de aquí con el título, pero más allá de todo esto, lo que tenemos que seguir haciendo es las cosas como venimos, lo que nos funciona, dar todo un día más y salir de aquí con la cabeza alta", afirma el catalán.

Granollers y Zeballos aspiran a ganar su tercer grande, ya que aparte de la pasada edición de Roland Garros, también se hicieron con el US Open el pasado mes de septiembre. De lograr vencer en la que será su sexta final de Grand Slam (perdieron las tres primeras), sería la primera pareja capaz de revalidar el título en París desde que lo lograran en 2020 los alemanes Kevin Krawietz y Andreas Mies.

Zeballos, sorprendido con su rendimiento

"Si me dicen hace 20 años que iba a estar jugando con 41 no lo habría creído. (...) Lo pasamos bien en el día a día. Eso ha hecho que la relación fluya y se refleja en la cancha. Confío plenamente en Marcel y me da mucha tranquilidad", señalaba Zeballos sobre una pareja que funciona y que no parece tener ganas de jubilarse.

Sus rivales, Harri Heliovaara y Henry Patten, por su parte, son la mejor pareja de este año, en el que han sumado los títulos en Adelaida, Doha, Dubái y el Mutua Madrid Open, pero les sigue faltando en su palmarés un Gran Slam.