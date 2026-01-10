Kyrgios, solo al dobles en Melbourne

Nick Kyrgios no estará en el cuadro final individual del Open de Australia, sin embargo, ha confirmado que si estará en el de dobles junto a Thanasi Kokkinakis

Ya se le había visto irregular en sus últimas apariciones en pista, pero ahora ya es oficial, pues Nick Kyrgios ha anunciado que no disputará el cuadro individual del Open de Australia por no encontrarse en el estado de forma adecuado para afrontar una competición que se disputa a cinco sets. No obstante, Kyrgios formará parte del cuadro de dobles junto a su compatriota Thanasi Kokkinakis. Esto ha hecho que Stan Wawrinka reciba la última invitación a este primer grande del año, el último de su carrera en tierras australianas.

Así lo ha anunciado Kyrgios en sus redes sociales: "Después de unas conversaciones con Tenis Australia, he decidido centrarme en los dobles para el Abierto de Australia de este año. Estoy en forma y de vuelta en la pista, pero los torneos a cinco sets son otra cosa y aún no estoy listo para llegar hasta el final Este torneo lo es todo para mí, pero prefiero ceder mi puesto a alguien que esté listo para aprovechar su momento. Todo es cuestión de construcción y volveré el año que viene con muchas ganas de competir. Nos vemos allí".

Sensaciones encontradas en Brisbane

Kyrgios y Kokkinakis volvieron a jugar juntos en este inicio de 2026 y el lugar elegido fue el ATP 250 de Brisbane, donde pese a todo, no fue nada mal. La dupla australiana comenzó con una grandísima victoria en la primera ronda del torneo ante una pareja muy contrastada como la que formaban el australiano Matthew Ebden y el estadounidense Rajeev Ram. A ellos les ganaron en tres sets después de un igualado supertiebreak en el que se impusieron 10 a 8. Con esto dejaron claro que estaban para pelear. En la segunda ronda les tocó con la pareja francesa Sadio Doumbia y Fabien Reboul, que les vencieron en tres sets. Con esto está claro que pueden ganar a cualquiera, pero a la vez necesitan aún un paso más para adaptarse a jugar juntos.

Si algo tienen Kyrgios y Kokkinakis, además de talento, es facilidad para lesionarse, por lo que cada día en pista es una avance para ellos. Un ejemplos es Nick, que cada vez sufre más con la muñeca y la rodilla, aunque el drama lo tiene Thanassi, quien tuvo que ser operado y en su brazo le implantaron el tendón de Aquiles de un muerto para tratar de regenerar un tendón de su pectoral que le impedía hacer vida normal. Aún así siguen avanzando y estarán en la pelea por su segundo Open de Australia.