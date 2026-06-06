Maja Chwalinska - Mirra Andreeva: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online la semifinal femenina de Roland Garros 2026

Maja Chwalinska y Mirra Andreeva se juegan el título de Roland Garros, que será histórico para cualquiera de ellas

La gran sorpresa de Roland Garros y la primera finalista en toda su historia llegando desde la previa, Maja Chwalinska, se ve las caras con una Mirra Andreeva que pese a su corta edad lleva años llamando a la puerta de los grandes partidos y al fin le ha llegado la primera oportunidad. Gane quien gane en Roland Garros habrá hecho historia y se le abrirá un bonito porvenir por delante.

A priori, Andreeva tiene ventaja, pero eso también pensaría Shnaider y todas las que, en etapas precedentes, se han visto las caras con la polaca Maja Chwalinska. La tenista rusa, en este sentido, viene ya avisada, aunque está por ver si eso le valdrá para sacar adelante un final en la que también está de estreno.

“Hace dos años estaba muy emocionada solo por estar en semifinales. Creo que no terminaba de creer que pudiera seguir ganando partidos", señalaba una Andreeva que esta vez llega más madura pese a su corta edad y con experiencias recientes que le han enseñado aún más. Como la derrota en la final del Mutua Madrid Open ante Kostyuk. Un partido del que se ha tomado la revancha en Roland Garros.

Andreeva se ve más fuerte que hace dos años

La joven tenista rusa así lo siente y no duda en admitirlo. "Ahora siento que soy un poco más madura y con más experiencia, puedo afrontar los partidos de otra manera y concentrarme realmente en el rival y el plan de juego. Me siento más experimentada que el año pasado, aunque todavía siento que tengo muchísimo por aprender a través de victorias y derrotas”, estima.

Para su rival todo es nuevo. Hasta ahora jugaba más torneos ITF o WTA 125 que eventos del WTA Tour y, de golpe, va a tener que acostumbrarse. "Siento que estoy en una burbuja. No sé qué está pasando. Estoy muy feliz de estar aquí. Intento concentrarme en cada partido, darlo todo, y después del torneo habrá tiempo para asimilarlo y respirar hondo", afirma la polaca.

Chwalinska ve cómo su nivel ha ido subiendo conforme las rivales eran más fuertes y ella pasaba rondas. "Ahora sé que mi clasificación me permitirá jugar más en los torneos de mayor nivel. Veremos cómo sigo. Por ahora, solo estoy tratando de concentrarme en un partido más", indico, focalizando su atención en esta final.

¿A qué hora se juega el Maja Chwalinska - Mirra Andreeva?

El partido entre Maja Chwalinska y Mirra Andreeva, final femenina de Roland Garros 2026, tendrá lugar este sábado 6 de junio. El encuentro se ha programado, como suele ser habitual en las finales de Paris, a las 15:00 horas -hora peninsular española-.

Dónde ver por TV y online el partido de Chwalinska - Andreeva en Roland Garros 2026

Eurosport es la cadena que tiene los derechos del segundo Grand Slam de la temporada y es la que retransmite los partidos de Roland Garros a través de sus dos canales. Estos canales están disponibles en Movistar+, DAZN y Orange TV, entre otras plataformas.

Así mismo, también se puede seguir online en la plataforma HBO Max o en Discovery+.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición de Roland Garros, con especial atención a lo que ha hecho los tenistas españoles.