Miami Open 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del 26 de marzo con Sinner, Zverev, Sabalenka, Gauff…

Sinner y Zverez parten como favoritos en el cierre de los cuartos de final masculinos del Miami Open 2026, que este jueves conocerá su final femenina

Los dos grandes favoritos y únicos Top-10 que quedan desde hace dos días en el Miami Open 2026, Jannik Sinner y Alexander Zverev, entran en juego en un jueves donde se completarán las semifinales masculinas y se conocerá qué dos jugadoras disputarán la gran final del sábado.

En la primera semifinal femenina, Coco Gauff aparece como favorita ante Karolina Muchova pese a haber sufrido lo indecible para llegar hasta aquí. La tenista norteamericana ha tenido que remontar partidos complicados y jugar casi siempre tres sets para alcanzar unas semifinales a las que, por ranking, debía apuntar.

También apuntaba a que se pudiese jugar la otra semifinal, a la que han llegado las dos máximas favoritas: Aryna Sabalenka y Elena Rybakina. La número uno del mundo fue la última en clasificarse tras derrotar en cuartos a la estadounidense Hailey Baptiste por un doble 6-4 en una hora y 19 minutos de juego.

Arthur Fils salva cuatro bolas de partido ante Paul

Tanto Aryna Sabalenka como Elena Ribakina cerraron su pase en una jornada del miércoles en la que, aparte del triunfo de Lehecka ante Landaluce también se jugó un partido en el que Arthur Fils dio la sorpresa frente a Tommy Paul.

"Fue una lucha feroz y no habría tenido nada que reprocharme en caso de haber perdido porque lo di todo en la pista", señalaba un Fils que había salvado cuatro bolas de partido y había ganado por 6-7(3), 7-6(4) y 7-6(6) a Paul después de 2 horas y 49 minutos de partido. "Solo podía quedar uno y prefería que fuera yo. Este es el mejor resultado de mi carrera y me veo cerca de mi máximo nivel, pero quiero más", avisó.

La semifinal entre Fils y Lehecka será este viernes, pero antes debe definirse la otra semifinal en unos cuartos de final en los que parten como favoritos Jannik Sinner y Alexander Zverev. El tenista italiano se enfrenta en cuartos al norteamericano Frances Tiafoe tras haber vencido a otro estadounidense. Alex Michelsen. Zverev, por su parte, se cruza con un Francisco Cerúndolo que está cuajando un gran torneo en el Hard Rock Stadium de Miami.

Orden de juego Miami Open jueves 26 de marzo 2026

PISTA STADIUM

Frances Tiafoe-Jannik Sinner (18:00 HORAS)

Coco Gauff-Karolina Muchova (No antes de las 20:00 horas)

Francisco Cerúndolo-Alexander Zverev (No antes de las 00:00 horas)

Aryna Sabalenka-Elena Rybakina (No antes de las 1:30 horas)