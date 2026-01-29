Open de Australia 2026 | Partidos de hoy y orden de juego de la jornada del viernes 30 de enero | Sinner, Alcaraz, Djokovic y Zverev se juegan la final

Carlos Alcaraz buscará la revancha contra Zverev en tierras australianas mientras que el histórico Rey de Melbourne, Novak Djokovic, se las verá en la sesión de noche con el aspirante a la corona por tercera vez consecutiva, Jannik Sinner

El Open de Australia 2026 alcanza su clímax con unas semifinales de ensueño donde, por primera vez desde Roland Garros 2019, los cuatro mejores preclasificados del cuadro masculino han cumplido con su destino. El viernes 30 de enero, la Rod Laver Arena será el escenario de dos batalla que defienden el cambio de guardia y la resistencia de las leyendas.

Carlos Alcaraz vs Alexander Zverev

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, busca saldar una cuenta pendiente. Tras arrollar a De Miñaur en cuartos, el murciano se enfrenta a su piedra en el zapato en Melbourne, Alexander Zverev. El historial entre ambos está en un puño, ya que de doce encuentros que han jugando ambos han ganado seis, pero el alemán ya sabe lo que es frenar a Carlitos en este escenario. Alcaraz persigue el Grand Slam de carrera -solo le falta este trofeo-, llega en un momento bastante dulce tras colarse en semifinales por primera vez. Zverev, finalista del año pasado, confía en su servicio demoledor para forzar los errores del español.

Novak Djokovic vs Jannik Sinner

La sesión nocturnas nos regala el duelo más esperado del circuito. El diez veces campeón, Novak Djokovic, llega con la moral reforzada tras avanzar por el retiro de Musetti, pero se enfrenta a su mayor desafío: el Rey de Melbourne en las dos últimas ediciones. Jannik Sinner, vigente bicampeón del torneo, encadena cinco victorias consecutivas ante el serbio. El italiano busca un histórico three-peat mientras que Nole, a sus 38 años, intenta demostrar que su idiílio con Australia aún tiene un capítulo por escribir antes de su retirada.

Olivia Gadecki/John Peers vs Kristina Mladenovic/Manuel Guinard

La final de dobles mixto enfrentará a los campeones defensores, los locales Gadecki y Peers, contra la experimentada Mldenovic y el debutante en finales Guinard. Los australianos buscan el bicampeonato en casa ante una pareja francesa que llega en racha tras dar la sorpresa en semifinales.

Horarios y orden de juego día 13

Rod Laver Arena

Desde las 02:00 hora española (12:00 hora local)

Final dobles mixtos: Olivia Gadecki/John Peers (AUS/AUS) vs Kristina Mladenovic/Manuel Guinard (FRA/FRA)

No antes de las 04:30 hora española (14:30 hora local)

Semifinales masculinas: Carlos Alcaraz (ESP,1) vs Alexander Zverev (ALE,3)

Desde las 09:30 hora española (19:30 hora local)

Semifinales masculinas: Novak Djokovic (SRB,4) vs Jannik Sinner (ITA,2)

Pista KIA Arena

Sobre las 08:00 hora española (18:00 hora local)

Final de dobles de tenis en silla: Daniel Caverzaschi/Ruben Spaargaren (ESP/NED,1) vs Rival por determinar