Sabalenka hace historia en Miami: ''No sé cómo lo hice''

Aryna Sabalenka hace historia al conquistar el Sunshine Double tras batir a Coco Gauff en Miami, convirtiéndose en la quinta tenista en lograr el doblete, corona de un mes de marzo inolvidable tanto en lo deportivo como en lo personal

Aryna Sabalenka ha decidido hacer historia en Miami. La bielorrusa llegaba a esta gira de pista dura estadounidense con un objetivo entre ceja y ceja: conquistar el Sunshine Double. Y dicho y hecho. La número uno del mundo se ha convertido en la quinta mujer en la historia de la WTA en lograr el doblete Indian Wells-Miami tras doblegar a Coco Gauff en una final de altura (6-2, 4-6, 6-3).

Una rival de armas tomar

Tras un inicio de año donde se le escapó el Open de Australia, la de Minsk ha recuperado su versión más demoledora. Mientras rivales como Rybakina asoman la cabeza y Swiatek sigue en paradero desconocido, Sabalenka domina el circuito con una autoridad incuestionable. Al finalizar el encuentro, la campeona se mostró visiblemente emocionada por el hito: ''Significa muchísimo. Mi objetivo siempre ha sido poner mi nombre en la historia, y acabo de hacerlo. Suena tan irreal, no sé cómo he sido capaz de conseguirlo, pero ahora mismo estoy súper orgullosa''.

La final ante Gauff fue una batalla de desgaste donde la mentalidad de Aryna marcó la diferencia. A pesar de ceder el segundo set, la bielorrusa entró al asalto definitivo con una convicción ciega. ''Mi mentalidad al entrar en esta final fue: ‘No hay forma de que la pierda’. Intenté llevar esa mentalidad dura de que iba a estar ahí luchando cada punto, de que no iba a dejar que nada me afectara'', confesó Sabalenka, quien también elogió la capacidad defensiva de su rival: ''Su movimiento es algo fuera de lo normal. Ojalá yo pudiera moverme con un 70% de lo que tiene ella''.

El marzo redondo de Sabalenka

Más allá de la técnica, Sabalenka reveló que su mayor motor es un gen competitivo casi visceral: ''Odio perder. Odio esa sensación cuando pierdes un partido. No puedo dormir, sueño con tenis, me odio a mí misma por cometer algunos errores... solo por eso, cada vez que salgo a la pista intento dar lo mejor de mí'', explicó sobre la ambición que le mantiene ahí arriba.

Este mes de marzo quedará grabado a fuego en su memoria, no solo por lo deportivo, sino por un torbellino de emociones personales que redondean un momento vital dulce: ''Vaya mes. Ha sido realmente difícil seguir el ritmo de este mes en mi vida: adopté un perro, me propusieron matrimonio y he ganado el Sunshine Double. Sí, suena surrealista, ¿no? Ahora mismo siento que estoy viviendo la vida de mis sueños''.