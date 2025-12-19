Stan Wawrinka anuncia el final de su carrera de leyenda

Stan Wawrinka ha anunciado este viernes su adiós al tenis profesional, el cuál se postergará hasta el final de la temporada 2026, cuando con 42 años se despida una de las grandes leyendas de este siglo

Una época dorada del tenis se apaga poco a poco ante nuestros ojos. Primero fue la retirada de Roger Federer, después la de Rafa Nadal y Andy Murray, mientras que a Novak Djokovic le queda cada vez menos. Sin embargo, quien ha anunciado su adiós este viernes es quien está más cerca ha estado de ellos en el olimpo del tenis mundial, el suizo Stanislas Wawrinka, quien seguía jugando, aunque muy lejos de su mejor nivel, abrasado por las lesiones y peleando por primeras rondas y previas. No obstante, usará todo el 2026 para despedirse de las pistas.

El tenista suizo, todo un exnúmero 3 mundial y campeón de tres torneos de Grand Slam, anunció en sus redes sociales que la temporada 2026, en la que cumplirá 41 años, será la última de su carrera, iniciada en 2002 en el circuito profesional: "Todo libro necesita un final. Ha llegado el momento de escribir el último capítulo de mi carrera como tenista profesional, y 2026 será mi último año en el circuito".

Wawrinka ganó el Open de Australia en 2014, Roland Garros en 2015 y el US Open en 2016, los mejores momentos de su carrera junto al oro en dobles que logró en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 junto a Roger Federer y a la Copa Davis que ambos consiguieron para Suiza también en 2014. En lo que se refiere a la clasificación mundial, su pico fue el tercer puesto en el ránking, al cuál llegó en enero de ese año 2014, poco después de su victoria en Melbourne, mientras que en la actualidad ocupa un discreto puesto 157, Perón aprovechará las invitaciones para despedirse de los grandes torneos.

Un ‘rara avis’ en la época del ‘big tree’

Wawrinka fue uno de los pocos tenistas que fue capaz de plantar cara a los grandes referentes de las dos primeras décadas del siglo XXI, Rafa Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer. El suizo con siguió ganar los mismo grandes que Andy Murray, aunque en su caso no se le pone a su altura pues mientras el escocés peleó cara a cara con los tres y les ganó en muchas ocasiones, pese a perder muchas veces en los momentos clave, fue más regular que Stan. Aunque quizá los picos de nivel que alcanzó en sus mejores años, que apenas fueron tres, son de los mejores momentos de tenis que se han visto en la historia reciente del deporte.