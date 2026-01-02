Baskonia - Fenerbahçe: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Los de Paolo Galbiati buscan un triunfo que les haría reengancharse a la pelea por llegar a ser equipo de play-in en la competición continental

Empezando el año por todo lo alto. Baskonia, casi sin tiempo tras abrir 2026, tiene ya una prueba de fuego ante el Fenerbahce, conjunto que llega a Vitoria tras ganar 15 de sus últimos 17 partidos y que supone una gran amenaza para la racha local de los vascos, que llevan seis victorias consecutivas en Euroliga en el Buesa Arena.

En cuanto a las piezas disponibles para el choque, Paolo Galbiati no contará con Tadas Sedekerskis que continúa lesionado, pero recupera a Kobi Simmons tras superar una enfermedad que le ha impedido jugar los últimos partidos. También está de vuelta Mamadi Diakité, que se perdió el último choque por paternidad.

Los azulgranas llegan al encuentro en un buen momento tras superar al Río Breogán en ACB; sin embargo, en la competición europea los continúan con problemas lejos de su feudo. De hecho todavía no han podido ganar como visitantes en el continente.

Los otomanos por su parte son sextos en la Euroliga y aventajan en cinco victorias al Baskonia. Sarunas Jasikevicius contará con varias bajas como Jilson Bango,Scottie Wilbekin, Arturs Zagars o Mikael Jantunen.

La situación clasificatoria de Baskonia

Necesitan apretar. Los vitorianos están lejos del décimo puesto, pero una victoria les reengancharía en la pelea por el play-in, que ahora mismo ni siquiera se considera un objetivo para los de Galbiati. Lo que es seguro es que se miden dos equipos con propuestas muy diferentes. Los turcos no necesitan anotar muchos puntos para llevarse los partidos, mientras que el juego baskonista destaca por el gran número de ataques que suman en cada encuentro. El que imponga su ritmo tendrá gran parte del camino recorrido hacia la victoria.

A qué hora es el Baskonia - Fenerbahçe de la jornada 19 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Baskonia y el Fenerbahçe, perteneciente a la jornada 19 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este viernes 2 de enero a partir de las 20:00 horas en el Buesa Arena de Vitoria.

Dónde ver en TV y online el Baskonia - Fenerbahçe de la jornada 19 de Euroliga

Este partido entre el Baskonia y el Fenerbahçe se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del equipo español se retransmitirá a través de M+ Vamos (diales 9 y 50).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.