Una estrella de la Euroliga, para el Real Madrid

A los nombres de Hifi y Nwora, vinculados al Madrid hace tiempo, se han unido otros por una más que posible salida de David Kramer

El Real Madrid lleva buscando un jugador que pueda desenvolverse en las posiciones de 1-2 desde que arrancó la temporada. De hecho, hizo varios intentos en los dos meses previos al arranque de la NBA que no fructificaron y, luego, descartó incorporar ese último jugador exterior que pedía Sergio Scariolo y empezó a pensar en la próxima plantilla.

Ahí, como viene siendo habitual en los últimos años, se ha centrado en jugadores que han destacado en la Euroliga y aparece como favorito para hacerse con el francés Nadir Hifi, estrella del París Basketball y uno de los jugadores más codiciados de la máxima competición europea.

No es el único que aparece en su radar, aunque ya ha tenido que descartar una de las opciones que barajaba. El internacional alemán Andeas Obst ha renovado por el Bayern Múnich hace algunas semanas y seguirá en el conjunto bávaro las próximas temporadas.

Jordan Nwora, vinculado al Madrid

El Real Madrid también está entre los favoritos para hacerse con otra de las estrellas de la presente Euroliga, un Jordan Nwora que está dando un gran resultado en el Estrella Roja, donde es uno de los principales referentes.

Sin embargo, no sólo podría llegar uno, sino dos. Según publica Encestando, Scariolo no está del todo contento con el alemán David Kramer y habría pedido un sustituto para la próxima temporada. Pese a que al alemán, tradicional descarte en Euroliga junto a Procida, cumple en su rol cada vez que tiene oportunidad, tanto en ataque como en defensa, el técnico italiano quiere un jugador más resolutivo y que tenga más peso en el equipo.

Cuatro opciones interesantes en el mercado

En este sentido, son varias las opciones que asocia al Real Madrid y que se añaden a las anteriormente reseñadas. Entre ellas está otra de las grandes estrellas de la Euroliga, un jugador destacado en el vigente subcampeón europeo, el AS Mónaco, que saldría por los problemas que atraviesa el conjunto del Principado. Se trata de Matthew Strazel, base francés que está promediando 8,7 puntos y 3,4 asistencias en Euroliga a la sombra del omnipotente Mike James.

Junto a él otros tres nombres que también juegan en Europa. Por productividad destaca el jugador del Olimpia Milán Armoni Brooks (12,6 puntos y 3,5 rebotes), aunque los otros dos nombres no son comparsa en esta temporada: Jimmy Clark (Maccabi) y Jared Rhoden (París Basketball).

Lo que está claro es que, pase lo que pase esta temporada, el Madrid va a afrontar cambios en la rotación exterior este verano. Y que un 'quinto base' tras Campazzo, Feliz, Llull y Maledon es fundamental. A Scariolo le gusta mucho jugar con dos 'manejadores' en pista y, para ello, necesita fondo de armario.