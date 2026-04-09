Valencia Basket - Panathinaikos: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Euroliga

Asegurada la clasificación para cuartos de final, ahora el conjunto taronja aspira a certificar igualmente contar con factor cancha en tal eliminatoria

¡Llega la hora de ir a por el premio gordo! El Valencia Basket, tras haber certificado su clasificación para los cuartos de final de la Euroliga, buscará este jueves en el Roig Arena ante el Panathiniakos un nuevo triunfo que le asegure acabar esta fase regular entre los cuatro primeros y tener por tanto el factor pista en ese cruce de acceso a la Final Four de Atenas.

El equipo de Pedro Martínez sufrió el martes para doblegar al Olimpia Milano, pero supo sacar adelante un encuentro que se le había ido de las manos en el intercambio de canastas para sumar una victoria que le confirmó como equipo de cuartos y que, junto con las derrotas de Fenerbahce y del Real Madrid, le elevó a la segunda plaza.

Respecto a la situación clasificatoria, el Valencia tiene 23 victorias, una menos que el Olympiacos, que es el líder, y las mismas que el Fenerbahce. Cuarto es el Hapoel Tel Aviv con 22 pero con un partido menos. Ya en la quinta plaza está el Madrid con esos mismos 22 partidos ganados y sexto es el Panathinaikos con 21, los mismos triunfos que el Zalgiris, que es séptimo. El equipo heleno llega por tanto sin haber podido asegurar aún su presencia en los cuartos aunque sí que tiene garantizado ya disputar al menos el play-in. Contribuyó a ello su sólida victoria de este martes en el Palau Blaugrana, donde pasó por encima del Barça.

Panathinakos, un rival de altura

El conjunto griego tiene una de las plantillas más largas de la competición en la que destacan jugadores como Kendrick Nunn, TJ Shorts, Kostas Sloukas, Cedi Osman, Nigel Hayes-Davis, Juancho Hernangómez, Mathias Lessort o Kenneth Faried.

Como decíamos, una victoria ante el equipo griego certificaría al Valencia como equipo de 'top 4' a falta de una jornada sin depender de otros resultados de la jornada. Para este encuentro, el Valencia mantendrá las bajas de Sergio de Larrea y de Xabi López-Arostegui y Pedro Martínez deberá realizar un descarte técnico. En el choque ante el Milán el elegido fue Yankuba Sima y es el jugador que más opciones parece tener para ser el elegido.

A qué hora es el Valencia Basket - Panathinaikos de la jornada 37 de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2025-2026 entre el Valencia Basket y el Panathinaikos, perteneciente a la jornada 37 de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 9 de abril a partir de las 20:45 horas en el Roig Arena de Valencia.

Dónde ver en TV y online el Valencia Basket - Panathinaikos de la jornada 37 de la Euroliga

Este partido entre el Valencia Basket y el Panathinaikos se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo de los clubes españoles se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y M+ Deportes (dial 63).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.