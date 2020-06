Un nuevo nombre en la lista de porteros que gustan en el Betis.

Las prioridades en el Betis están claras. Tras la destitución de Rubi y el nombramiento de Alexis como técnico interino hasta final de temporada, haciendo dupla con Juan Merino, el gran objetivo no es otro que encontrar un director deportivo y un entrenador para buscar un giro de tuerca de cara al próximo ejercicio.

Para el primer puesto, el gran favorito es el ex bético David Belenger, mientras que en el caso del técnico, ESTADIO ha desvelado cómo ha sido esa primera batida, que aleja de Heliópolis a Marcelino García Toral.

Pero más allá de los nombres que deben encabeza el nuevo proyecto deportivo del Betis, ya existían unas líneas maestras trazadas que no van a variar. Y una de ellas pasa por la portería. Satisfechos con el rendimiento de Joel Robles, que ha asumido el rol de titular tras la venta de Pau López a la Roma, donde podría no seguir, no se puede decir lo mismo en el caso de Dani Martín.

Así, existe el convencimiento de que lo mejor es que el meta internacional sub 21, que llegó el verano pasado procedente del Sporting de Gijón, se marche cedido para adquirir una mayor experiencia en la elite, siendo varios los porteros que gustan para incrementar la competencia en ese puesto: Rui Silva, Aitor Fernández, que conoce el interés del Betis, o José Sá.

A ellos se une ahora el meta suizo, de ascendencia dominicana, Noam Baumann, de 24 años y perteneciente al Lugano suizo, con el que tiene contrato hasta 2022. Esta temporada ha disputado 30 partidos, cinco de ellos en la Europa League, y ha encajado 32 goles, dejando once veces su meta imbatida y ofreciendo un rendimiento que ha llamado también la atención de Levante, Alavés y Granada, según Marca.

Todos los citados clubes habrían mantenido ya un primer contacto con Baumann para conocer la situación del que fuese internacional sub 21 suizo.