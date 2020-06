El Betis mueve ficha y ya ofertó por Mauricio Isla

Informaba ESTADIO Deportivo el pasado martes de que el Betis había recibido un interesante ofrecimiento a coste cero, mercado que, vista la recesión que se avecina en el mundo del fútbol, cobra una importancia capital para los clubes no tan pudientes. Entre ellos estarán los verdiblancos, que ya han hecho público que, por primera vez desde 2015, verán reducido su presupuesto en la campaña 2020/2021 por culpa del coronavirus. Serán contadas las inversiones, sobre todo las que superen varios millones de euros, por lo que los dirigentes heliopolitanos hace tiempo que hacen un mayor hincapié en el mantenimiento (vía renovación o mejora de contrato) de los hombres más importantes de la actual plantilla que en la búsqueda de fichajes. Que los habrá, claro, porque todo plantel necesita mejoras.

La visita al Levante de este domingo dejó bien a las claras que, sea quien sea el nuevo ocupante del banquillo, el Betis precisa de carácter, contundencia y bagaje en la retaguardia, pues 52 goles encajados son, a todas luces, demasiado para un equipo que aspire a jugar competiciones europeas. Antes al contrario, como confesaba en sala de prensa el propio Alexis Trujillo, son números defensivos más propios de escuadras que luchan por la permanencia. En ese contexto, encajaba perfectamente la propuesta de Mauricio Isla, experimentado lateral derecho chileno que ha quedado libre, tras terminar su contrato en el Fenerbahçe.

Con 32 años recién cumplidos, el suramericano, que no ocupa plaza extracomunitario -el Betis las tiene ocupadas con Guido Rodríguez, que tramita su pasaporte italiano, Emerson y Lainez- al estar casado con una española, se convierte en una de las 'gangas' de la próxima ventana estival, uno de los príncipes del coste cero que ya están tanteando desde la planta noble del Benito Villamarín, como Pedro Rodríguez (Chelsea), David Silva (Manchester City) o José Callejón (Nápoles). Con Isla, además, el sueldo no será un impedimento, pues cobra y pide un par de temporadas a razón de unos 500.000 euros netos.

Ahora, el Betis habría dado un paso más para hacerse con los servicios del chileno, según avanza el afamado periodista César Luis Merlo en su perfil de Instagram (@clmerlo5). Así, existiría ya una oferta formal a los agentes de Mauricio Isla, como también otra del Valencia. No en vano, aquí se marchará Barragán, que termina contrato y no renovará, mientras que Emerson, en principio, apurará su último curso en La Palmera antes de marcharse al Barcelona. Por su parte, no está claro que el cuadro che vaya a pedir de nuevo la cesión de Florenzi, con lo que se quedaría con el renqueante Piccini y el reconvertido Wass como únicos laterales derechos.

Según la misma fuente, el Panathinaikos intenta también que el polivalente defensor, que llegó a actuar como central y pivote con Sampaoli en la 'Tri', pruebe fortuna en la SuperLiga griega, aunque, por ahora, Boca Juniors tiene ventaja sobre los demás. El histórico club argentino seduce sobremanera a Isla, que, de no aparecer una oferta de un equipo que le permita disputar la Champions, sacrificará su deseo inicial de seguir en Europa por la posibilidad de defender la camiseta 'xeneize'. Con todo, el Betis ya ha movido ficha y ni mucho menos tira la toalla, El interesado ya sabe que gusta en Heliópolis, donde no han dicho la última palabra.