Ceballos deja su posible regreso en manos del Betis.

Desde Inglaterra aseguran que el Arsenal está muy cerca de prorrogar la cesión, por una temporada más, de Dani Ceballos. Pero lo cierto es que aún no hay nada cerrado y el utrerano, que tampoco vería con malos ojos continuar en el conjunto inglés, donde se ha ganado la confianza de Arteta, aún espera que el Betis mueva ficha.

Así lo asegura Mundo Deportivo, que insiste en que Ceballos desea volver al club donde se formó, transmitiendo ya hace semanas a todos los actores implicados en esta complicada operación su predisposición a vestir de nuevo de verdiblanco, una vez limadas las diferencias que se produjeron tras su salida al Real Madrid, club a que pertenece pero donde no tiene sitio con Zidane al frente. Y es que, Ceballos lo que quiere es jugar y sentirse importante, con el objetivo de estar el próximo verano en la Eurocopa y los Juegos Olímpicos.

En los últimos tiempos han sido continuos los guiños del centrocampista internacional hacia el Betis, dejando claro, cuando también fue vinculado con su eterno rival, que nunca volvería a vestir de blanquirrojo, tras hacerlo hace muchos años en su cantera: "El Betis es mi equipo. La gente que me conoce sabe el aprecio que le tengo. Siempre estaría bien jugar una segunda vez en mi equipo. La gente que me conoce sabe que si juego en Sevilla sólo sería en el Real Betis".

Viendo su deseo, en el Betis, en contacto fluido con su entorno en los últimos meses, sueñan con su regreso. Y así lo reconoció Alexis Trujillo hace escasas fechas, hablando aún como coordinador del área deportiva del club: "Conociendo perfectamente a Dani, es un jugador que nos parece extraordinario. Él tiene una vinculación con el Real Madrid y a partir de ahí, es una situación, si decidimos ir por él, que no sabremos como será. Si fácil o imposible. Para nosotros, es un jugador de un nivel fantástico".

Ahora, todo queda en manos de Antonio Cordón, que en su presentación no quiso soltar prenda cuando fue cuestionado por el caso concreto de Ceballos, aunque conoce sus ganas por regresar. Pero hay que valorar la viabilidad de la operación. Y es que, para que el Betis pueda traer de vuelta al utrerano, que cobra 3 millones netos por temporada y cuya cesión costaría otros 4 kilos, habría que realizar alguna gran venta y prescindir de algunas de las fichas más elevadas de la plantilla. Por ello, no es una operación sencilla, pero Ceballos espera noticias del Betis mientras el Arsenal aprieta para seguir contando con él, quedando en una segundo plano el interés del Valencia o los rumores que lo situaban en la órbita del Manchester City.