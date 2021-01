Lainez, un positivo inoportuno que corta de tajo su escalada

El mexicano Diego Lainez anunció en la noche del jueves su positivo por covid. "Hola amigos, quiero informarles por este medio que he dado positivo en coronavirus. Me encuentro bien, aislado y en casa, con síntomas leves. Triste por el momento en el que llega y por no poder estar con el equipo. Pero regresaré más fuerte y con más ganas. Gracias por sus mensajes. Abrazo a todos", escribió el verdiblanco en Instagram para confirmar una circunstancia más que inoportuna dado el momento que atravesaba el verdiblanco.

Y es que después de meses en el ostracismo, el de Villahermosa (México) había empezado a hacerse fuerte en los esquemas del técnico Manuel Pellegrini. No en vano, hasta la jornada 14 de LaLiga su participación estaba resultando casi anecdótica, con tres ausencias en las convocatorias y otros seis encuentros sin abandonar el banquillo.

Hasta entonces sólo disfrutó de un minuto frente al Alavés en la jornada inaugural, de 15' ante la Real Sociedad (jornada 6), de 9' frente al Elche (jornada 8), de 19' frente al Athletic (jornada 10) y de 21' ante el Eibar (jornada 11).

Su punto de inflexión llegó en la jornada 15, frente al Cádiz, cuando rentabilizó sus 26 minutos con una asistencia a Guido Rodríguez, que a la postre supondría el 1-0 definitivo con que el Betis se embolsaría los tres puntos. Desde ese momento su presencia en el terreno de juego fue a más.

Con el Levante estuvo sobre el verde 31' y en el derbi con el Sevilla fue protagonista y disfrutó del partido completo. Frente a Huesca, Celta y Real Sociedad jugó 79', 82' y 66' respectivamente. Y en la Copa del Rey también se hizo fuerte. Asistió a Juanmi frente al Mutilvera, provocó el penalti frente al Sporting de Gijón que convirtió Sergio Canales y también gozó de más de 60' ante el UCAM Murcia y en la reciente eliminatoria con la Real Sociedad.

Un incremento de minutos que hizo que su curva de cotización se disparara en las últimas semanas. Así, si bien el azteca arribó a la capital hispalense con un valor de mercado de 14 millones de euros (a sus 18 años) y luego se desplomó hasta los cinco kilos de cotización del pasado octubre, la última actualización de Transfermarkt lo sitúa ya en 7,5 millones. Una progresión que ahora ha cortado el coronavirus de raíz, ya que el Betis confirmó el positivo este mismo viernes tras las últimas pruebas a las que se sometió el jugador.