Rober se va de fiesta tras el despido de Mel en la UD Las Palmas, su hija Iris estalla en redes y el club anuncia medidas

Pepe Mel fue destituido como entrenador de la UD Las Palmas en la noche del domingo, tras la derrota del equipo amarillo en Fuenlabrada (3-2). A priori, es una malísima noticia para Rober González, que se estrenaba en tierras madrileñas tras regresar a la disciplina amarilla como cedido por el Real Betis.

El técnico fue su gran valedor el pasado curso, cuando ya estuvo a préstamo en el cuadro isleño, insitió para repescarle en este mercado invernal y le puso de titular a la primera oportunidad. Sin embargo, el extremeño ha sido visto saliendo de fiesta esa misma noche y eso no ha sentado nada bien a la hija del madrileño, Iris Mel, que ha mostrado su indignación en redes sociales, cargando especialmente contra Rober y provocando la reacción inmediata de la UD Las Palmas, que ha anunciado que contempla sancionar a sus futbolistas.

Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas, se ha pronunciado sobre el vídeo publicado por la hija del ya exentrenador del conjunto grancanario y ha anunciado castigo para el jugador cedido por el Betis y sus compañeros: "El club tomará medidas". "Podían salir, era su día libre, pero no es lo más decoroso en la situación por la que estamos pasando", añadió.

"Mira que soy la primera persona que defiende a todos los jugadores porque no son robot y necesitan salir y divertirse. Tengo a muchos amigos futbolistas pero el respeto no se puede perder, tanto por la gente que paga para verte día a día como por la persona que apuesta por ti y le echan ese mismo día", se quejó Iris Mel. "Después de perder 3-2 echan al entrenador, el cual trae a uno de los del vídeo y le debe bastante", añade, en una alusión muy directa a Rober, cedido por el Betis en este mercado invernal tras la insistencia durante meses de Pepe Mel.

"Creo que hay muchos días para salir, por empatía con otras personas; pero si sales porque te da igual esa persona, por lo menos no subas vídeos. Que el fútbol es muy perro y no sabes si te lo vas a volver a encontrar en el futuro. Pensaba no subirlo, pero si a ellos les da igual, a mí me importa menos. A ver si por lo menos tienen remordimientos de conciencia. Yo estoy sin dormir, con ansiedad por la nubes y estoy me ha parecido... increíble", concluye, indignadísima, la hija del preparador madrileño.

Tras anunciarse su despido, Pepe Mel escribió en su perfil de Instagram que está "orgulloso" de haber pertenecido a la UD Las Palmas y ahora es el momento "de dar las gracias" a todos los que han estado junto a él, haciendo "el día a día fácil con tanta gente buena" a su lado y asegura que se marcha tras "sentir en amarillo durante casi tres años".