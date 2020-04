El fútbol español, de pelea en pelea

No hay día en que no cambie algo y tampoco que no se cree una polémica. Es bueno buscar y anticipar soluciones, pero casi todas las que están surgiendo hasta ahora con respecto al final del campeonato traen consigo algún conflicto.

Y la decisión de la Comisión Delegada ha abierto varias heridas: las de una LFP que cree que esa decisión es competencia suya, las de varios clubes (Atlético, Valencia, Getafe...) que se sienten perjudicados y las de unos jugadores (AFE) con los que tampoco se ha contado -tanto la AFE como LaLiga renunciaron a participar más en esta Comisión-.

Y tanto unos como otros entienden que ésta es una decisión unilateral de Luis Rubiales, que está tratando de acaparar todas las decisiones en este momento de crisis.

El Sevilla merece estar en la Champions, pero la imagen que ofrece al mundo el fútbol español y quienes lo gobiernan es lamentable.