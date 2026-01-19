Los exfutbolistas del Sevilla Diego Capel y David Cordón viajaban en los trenes del accidente de Adamuz: "Abracen, digan 'Te quiero'..."

El almeriense, ya en casa a salvo, ha dejado una estremecedora reflexión en sus redes sociales aún impactado por la tragedia; pero parado salió el madrileño afincando en Huelva, quien durante horas estuvo desaparecido y se encuentra ingresado con diversas heridas

El accidente entre dos trenes en Adamuz (Córdoba) ha dejado un mínimo de 39 muertos y más de un centenar de heridos.Cordon Press

El conmovedor mensaje de Diego Capel, aún sobrecogido: "Digan 'Te quiero y abracen a la gente que quieren"

"Por fin en casa y aún con el corazón en un puño después del gran susto y tragedia de ayer. Y ahora, haciendo una reflexión de todo lo vivido, sólo me queda decir algo a parte de agradecer a Dios. Digan 'Te quiero' y abracen a la gente que quieren, porque nunca sabemos cuándo será el último día", decía el almeriense Diego Capel, asegurando que estaba bien. Varios medios nacionales informaron que se encontraba entre los pasajeros ilesos.

"Toda mi fuerza, solidaridad y pésame a los familiares de los afectados y fallecidos", finalizaba el sentido mensaje que Capel compartió en su cuenta de X pasadas ya las 13:30 horas de este lunes, en torno a 18 horas después del accidente que ha costado la vida a un mínimo de 39 personas, con más de 100 heridos y otros 39 pasajeros más que permanecen desaparecidos.

David Cordón, ex del Sevilla y padre del getafense Davinchi, está entre los heridos del accidente y permanece ingresado

El exfutbolista David Cordón Mesa, padre del jugador del Getafe 'Davinchi' y al que en las últimas horas se había dado por desaparecido, se encuentra entre las 43 personas hospitalizadas por las heridas sufridas en el accidente de dos trenes ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba). Fuentes cercanas a la familia indicaron a la Agencia EFE que hasta la tarde de este lunes no han podido localizar al ex de Sevilla o Recreativo, que finalmente ha aparecido entre los heridos hospitalizados, sin que haya trascendido el alcance de sus lesiones.

El padre de Davinchi se había desplazado este pasado fin de semana a Madrid para presenciar con su hijo el encuentro del Getafe CF ante el Valencia CF y el domingo tomó un tren Alvia de regreso a Huelva, el que resultó accidentado a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz tras chocar con el tren Iryo que iba por la vía contraria desde Málaga hasta Puerta de Atocha (Madrid), después del descarrilamiento de este último.

David Cordón Mesa nació en Madrid y fue futbolista en el Atlético de Madrid B (1994-1997), Sevilla FC (1997-1999), Club Recreativo de Huelva (1999/2000), FC Cartagena (2002-2003), SD Eibar, Cacereño CF, Zamora CF o Real Unión de Irún, entre otros equipos. El último de todos fue el Villaralbo CF, en 2010, y allí se retiró... de los campos de césped para mudarse a las arenas.

Tras colgar las botas hizo carrera con la selección española de fútbol playa, con la que fue subcampeón del mundo en 2003 y 2004, así como campeón de Europa en 2001 y 2004. Es una persona muy popular en Huelva, más allá de su relación con el fútbol. Fijó allí su residencia y trabaja como enfermero en el Hospital Juan Ramón Jiménez. Además, en 2019 encarnó a uno de los Reyes Magos en la Cabalgata.