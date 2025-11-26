Rolex, cadenas de oro y joyas de lujo decomisadas al narcotráfico: así es la subasta del Ministerio de Sanidad

Hasta el próximo 4 de diciembre estará abierta la subasta organizada por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas con 148 lotes tasados por profesionales en gemología y diamantes

Un total de 148 lotes, todos ellos incautados del narcotráfico, serán los protagonistas hasta el próximo 4 de diciembre de una subasta organizada por el Ministerio de Sanidad a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD). Tal y cómo han informado en la nota de prensa, todos los ingresos obtenidos de la venta de estos relojes y joyas de alta gama irán destinados a ''programas de prevención, asistencia e inserción social y laboral a drogodependientes''.

En el año 2025, se distribuyeron más de 28.000.000 euros procedentes del Fondo de Bienes Decomisados para estos fines, distribuyéndose de la siguiente forma históricamente: ''aproximadamente el 67% se ha dedicado a programas de reducción de la demanda'' mientras que el 43% restante ''a la reducción de la oferta'', incluyendo la persecución del delito y actuaciones policiales y aduaneras.

Precios de salidas entre 50 y 150 euros

Escrapalia es la plataforma online que han elegido para realizar esta subasta en la que se ofrecen 23 lotes de alta joyería, 33 con relojes exclusivos y 92 de joyas y objetos de bisutería. Los precios de salida son para todos los bolsillos, variando desde los 50 hasta los 150 euros. Algunos de ellos van en pack, como el siguiente: reloj Michael Kors, Polar y dos pulseras Spreedometer, marcas de 'lujo asequible' cuyo precio de salida ha sido de 50 euros. Los objetos con mayor valor se venden individualmente, como relojes Rolex, Bulgari o Festina de oro.

Desde la entidad gestora aseguran que ''todas las piezas de esta colección han sido rigurosamente tasadas y valoradas por una empresa especialista y gemólogos diplomados, asegurando su calidad y valor real''. En la descripción de cada artículo, se puede ver la comisión de compra, los gastos de gestión y la pujas, sabiendo cuál será el precio final.

Es necesario depositar una fianza para participar

Con el fin de asegurar el correcto funcionamiento de la subasta, es necesario realizar un depósito de garantía para poder pujar en una subasta, garantizando el compromiso del pujador y que se devuelve al finalizar el evento si no se ha ganado ningún lote. En caso de resultar ganador, el depósito se descuenta del pago total o se devuelve tras la recogida de los bienes.

Sin duda, los más solicitados han sido los relojes de lujo, siendo los que han tenido mayor éxito entre los pujadores, llamando la atención el Rolex Datejust en acero y oro rosa que alcanza ya los 2.701 euros y las 66 pujas u otro de la misma marca pero el modelo Submariner, de acero con esfera negra y que ya alcanza los 3.201 euros. Entre el resto de los objetos subastados, se encuentran anillos, pulseras de eslabón, pendientes y cadenas, en su mayoría de 18 quilates y algunos con piedras preciosas. Eso sí, todas ellas se deben recoger en Madrid, tal y como se indica en la página web que realiza la subasta de los lotes.