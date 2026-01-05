Ernesto Valverde dificulta el fichaje de Izeta: "Contamos con él"

El Athletic Club sigue muy pendiente al futuro de Urko Izeta que, aunque no suma los minutos esperados en los planes de Ernesto Valverde, el técnico ha asegurado que cuentan con él de cara a lo que resta de temporada

El Athletic Club comenzó el año con las mismas dudas que despidió el 2025 y con un mercado de fichajes en el horizonte que dará de que hablar. Las necesidades del cuadro bilbaíno, actualmente, son palpables, aunque todo apunta a que no habrá movimientos en cuanto a altas, más allá del regreso de Yeray Álvarez que encara la recta final. En el apartado de salidas, todas las miradas apuntan a Izeta que muy probablemente abandone el club bilbaíno en este mes de enero. Muchos son los equipos, especialmente de Segunda división, que han preguntado y se han interesado por la situación del atacante rojiblanco. Ante la incertidumbre acerca del fichaje de Izeta, Ernesto Valverde lo enrevesa aún más asegurando que en el Athletic Club "contamos con él".

Valverde sobre la salida de Izeta: "Contamos con él"

Tras el partido ante Osasuna, en el que Izeta se quedó sin disputar ni un solo minuto a pesar de la falta de gol preocupante del Athletic Club, Ernesto Valverde fue preguntado en rueda de prensa por la situación del delantero vasco, que apunta a salir cedido en este mercado de fichajes. Ante la incertidumbre que hay en torno a que equipo se hará con sus fichaje, Ernesto Valverde apostó por la opción de seguir en el Athletic Club ya que asegura que en el equipo cuentan con su presencia. "Bueno, de momento está con nosotros y contamos con él", sentenció acerca del tema Ernesto Valverde. Mientras tanto, los clubes de Segunda división y algunos de Primera, que están en la pugna por hacerse con los servicios del delantero, siguen trabajando de manera incansable para convencer al Athletic Club y, en especial, a Izeta que sigue sin contar con los minutos esperado en el Athletic Club, hecho que le empujaría a salir de San Mamés para buscar protagonismo lejos de Bilbao.

Guruzeta, Izeta y la falta de gol del Athletic Club

A la vez que se debate sobre la salida de Izeta, algo a lo que la afición rojiblanca no ha dado el visto bueno debido a la falta de gol del Athletic, los responsables en ataque de los vascos siguen contando con la confianza de Valverde que celebró que Guruzeta volviese a ver puerta ante Osasuna tras haber anotado un solo gol en lo que iba de campeonato. "Parece que a los delanteros se les juzga mucho en función de si aciertan las ocasiones o si las fallan. Realmente la clave está en si las tienen o no las tienen, porque fallarlas, los que más ocasiones fallan siempre son los delanteros. Entonces, a mí que falle ocasiones Guruzeta me encanta, porque significa que está cerca del gol. El problema es cuando Guruzeta o Iñaki Williams, o el que sea, no tiene ni una ocasión en un partido; eso sí que me preocupa, porque entonces es que falta algo, pero cuando las fallan es que están muy cerca del gol", declaraba Valverde.