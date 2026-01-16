Ernesto Valverde recupera a Álex Berenguer pero no a Laporte: "Tenía una lesión importante"

Ernesto Valverde podrá contar con el extremo rojiblanco para la visita al Mallorca, lo que le permitirá refrescar el ataque tras jugar 120 minutos en la Copa del Rey pero no todavía al central, al que le quedan una o dos semanas

Ernesto Valverde, técnico del Athletic Club, ha dado a conocer este mediodía la lista de convocados para el duelo correspondiente a la jornada vigésima de LaLiga que disputarán este sábado frente al Mallorca en Son Moix, un duelo que se presenta vital para reenganchars a la lucha por los puestos europeos.

La novedad más reseñable en la convocatoria del técnico rojiblanco es la vuelta de Álex Berenguer, que no pudo participar en el duelo de Copa del Rey frente a la Cultural Leonesa por una artritis traumática en el primer dedo del pie derecho, pero que ya está listo para medirse al conjunto de Jagoba Arrasate. "Esa es una gran pregunta siempre y muy fácil", respondía Valverde a la pregunta del estado del equipo, aunque acababa dando más detalles: "Estamos con los mismos del otro día más Berenguer, que el otro día no pudo venir y que ya está mejor y ya podemos meter en la convocatoria. Esos son los disponibles".

Laporte estará de vuelta "en una o dos semanas"

Por lo demás, en Mallorca el Athletic tendrá seis bajas confirmadas: las de Aymeric Laporte, Mikel Vesga, Maroan Sannadi, Beñat Prados, Unai Egiluz y Yeray Álvarez. Las cuatro últimas de larga duración. A Laporte, con una lesión muscular, y a Vesga, con unas molestias en la zona lumbar, Valverde les espera disponible en los próximos partidos, tal y como ha confirmado en sala de prensa Valverde. "Con Laporte esperamos poder contar en una o dos semanas, tenía una lesión importante". Por su parte, siguen en la citación, como en las últimas semanas, los 'cachorros' Selton Sánchez, centrocampista, e Iker Monreal, central.

Así, los 23 convocados por Valverde para enfrentarse al Mallorca son: Unai Simón, Areso, Vivián, Paredes, Yuri; Jauregizar, Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; Guruzeta: Padilla, Gorosabel, Lekue, Monreal, Adama, Rego, Selton, Unai Gómez, Alex Berenguer, Robert Navarro, Nico Serrano y Urko Izeta.

Charla con Aitor Paredes, expulsado en León

Ernesto Valverde también ha desvelado en rueda de prensa que ha tenido una conversación con el central Paredes, que fue expulsado en Copa por protestar al colegiado y decir "eres un cagón" al juez de línea, algo que no gustó nada al 'Txingurri'. "Sí, hemos hablado de la expulsión. Evidentemente es un error importante. Él ya lo sabe, lo sabía al final y en el momento en el que vio la roja. En las eliminatorias por cualquier situación puedes quedar fuera. Afortunadamente el otro día nos fajamos bien después, estuvimos solidarios e hicimos un enorme esfuerzo para poder pasar. Pero yo creo que hay situaciones de expulsión en las que hay faltas o situaciones en las que no te queda más remedio o incontroladas pero no puedes perder a un jugador así, él ya lo sabe", ha explicado.