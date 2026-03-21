Homenaje a Iñaki Williams por su entrada en el olimpo del Athletic: de Iribar a De Marcos

El capitán rojiblanco recibirá un trofeo con motivo de sus 500 partidos con el Athletic, algo que solo han conseguido Iribar, De Marcos, Muniain, Rojo, Etxeberria, Iraola y Susaeta

No todos los días se cumplen 500 partidos en Primera división y el pasado fin de semana lo consguió Iñaki Williams. El capitán el Athletic llegaba al medio millar de partidos con el conjunto rojiblanco tras jugar ante el Girona, aunque poco pudo celebrar en Montilivi tras caer 3-0. Ahora, con la vuelta a casa para disputar en San Mamés el encuentro frente al Real Betis, el club bilbaíno va a homenajear al futbolista tal y como se merece delante de su público.

Así, Iñaki Williams recibirá el homenaje de San Mamés por los 500 partidos oficiales en los prolegómenos del encuentro que enfrentará al equipo rojiblanco con el Real Betis mañana domingo en 'La Catedral'. Óscar de Marcos, anterior primer capitán retirado la pasada campaña, entregará a Iñaki un trofeo similar al que recibió el propio De Marcos por el mismo motivo por parte de Iker Muniain en 2023, Muniain de Markel Susaeta en 2022 y Susaeta en 2019 de José Angel Iribar, Txetxu Rojo y Joseba Etxeberria. Una cadena que, en cuanto a partidos se refiere, encabezan Iribar (614), De Marcos (573), Muniain (560), Rojo I (541), Etxeberria (514), Iraola (510) y Susaeta (507).

Un trofeo con mucho simbolismo

"Ez dadila haria eten", es decir, "que no se detenga la cadena", dice la leyenda grabada en la peana de madera de roble que sostiene el brazalete original que lució Iñaki Williams en Girona, tratado y solidificado con resinas para su conservación, y un trozo de piedra vestigio del antiguo y derruido estadio San Mamés, vínculo con los 128 años de historia del Athletic Club.

Y, por último, una peana de madera de roble donde figuran grabados a láser los datos de la efeméride y la leyenda "Ez dadila haria eten" en euskera, lo que traducido al castellano quiere decir "que no se detenga la cadena".

Una obra realizada por el artista bilbaíno Iñaki Arce Sagarduy que representa "la transmisión de valores entre la cadena de futbolistas que conforman la identidad única del Athletic" y que por encima de los 500 partidos encarnan Iribar (614), De Marcos (573), Muniain (560), Rojo (541), Etxeberria (514), Iraola (510), Susaeta (507) e Iñaki Williams (500).

Por todo ello, el Athletic ha pedido a sus aficionados que entren con bastante antelación al estadio para así poder llenar las gradas y hacerle el homenaje a Iñaki Williams con un estadio lleno y con el aplauso de todo San Mamés.