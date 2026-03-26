El Atlético de Madrid estalla por la sanción a Fede Valverde: "Enhorabuena, sois los mejores en esto"

El Atlético de Madrid no se muerde la lengua a la hora de opinar sobre la sanción de un solo partido impuesta a Fede Valverde, jugador del Real Madrid

El Atlético de Madrid, tras casi una semana del derbi frente al Real Madrid dónde salió derrotado por 3-2 en el Santiago Bernabéu, reaviva la polémica en torno a Fede Valverde. El uruguayo vio la cartulina roja por una entrada con excesiva dureza sobre Álex Baena. El colegiado no dudó en expulsarlo y el foco se puso en torno a los partidos de sanción que le caerían al charrúa. Finalmente, el jugador del Real Madrid ha sido sancionado con un solo partido, lo que ha desencadenado que el Atlético de Madrid estalle.

El Atlético de Madrid estalla con la sanción a Valverde

“Enhorabuena, sois los mejores en esto. Objetivo cumplido: 1 partido a Valverde”, publicó El Atlético de Madrid en un comunicado en su cuenta oficial de ‘X’, junto a una imagen con las palabras “maquinaria engrasada”. Y añadió después: “Los aficionados al fútbol pueden irse tranquilos de vacaciones sabiendo que el color de la camiseta y el ruido mediático no influyen en las decisiones de la justicia deportiva”. “Mismo comité. Misma redacción del acta. Distinto criterio”, abundó el Atlético, que incluyó la foto de dos actas.

En una, referente al Athletic Club, se lee que, “en el minuto 54, el jugador Sancet Tirapu, Oihan fue expulsado por el siguiente motivo: dar una patada a un adversario con uso de fuerza excesiva estando el balón en juego, pero sin opciones de jugarlo”, a lo que agrega el Atlético: “sanción del comité, 2 partidos”. En la otra, del derbi del pasado domingo, el acta recoge que, en el minuto 77, Federico Valverde fue expulsado “por dar una patada a un adversario, sin estar a distancia de ser jugado, empleando uso de fuerza excesiva”. “Sanción del comité; 1 partido”, añade.

Horas después, hizo su propia revisión en ese sentido. "Tras dos días en los que la maquinaria ha puesto el foco en una jugada que hoy ha sido ratificada (el CTA consideró en 'Tiempo de Revisión' que las decisiones tomadas en la expulsión de Valverde en el Real Madrid-Atlético de Madrid del pasado domingo fueron acertadas), nos surge una duda: ¿Cómo se puede acabar un derbi con sólo dos faltas?", se preguntó el club rojiblanco en su cuenta oficial de ‘X’.

Baena refuerza la postura del Atlético de Madrid

Además, Álex Baena, jugador del Atlético de Madrid convocado por Luis de la Fuente para los partidos de España, fue preguntado por la sanción de un partido a Fede Valverde por una entrada sobre él después de que el Atlético de Madrid reaccionara en redes sociales, a lo que se limitó a decir que opina “igual que todo lo que ha sacado el club”.