El Atlético de Madrid mueve ficha por el traspaso de André

El Atlético de Madrid, en busca de aumentar la competencia en el centro del campo de cara al futuro, muestra interés en la joya brasileña, André, al que la dirección deportiva rojiblanca considera una inversión de futuro

El Atlético de Madrid sigue centrado en una temporada un poco peculiar para los rojiblancos. Las irregularidades en LaLiga se han visto solapada por una gran actuación en la Copa del Rey y en Champions League. La tendencia del equipo de Simeone mejoró tras el mercado de fichaje. La dirección deportiva rojiblanca acertó con los refuerzos y es por ello que ya allana el terreno de cara al siguiente curso. Mateu Alemany no descansa y ya peina el mercado en busca de grandes oportunidades y talentos para desarrollar a las órdenes de Simeone, como André, que ha despertado interés de un Atlético de Madrid que mueve ficha para su traspaso.

El Atlético de Madrid muestra interés por el fichaje de André

La joya brasileña del Corinthians lo tenía todo amarrado para jugar la siguiente temporada en el Milán. El conjunto italiano iba a desembolsar alrededor de 15 millones de euros por André, pero todo se ha torcido después de que el Atlético de Madrid haya mostrado interés por el centrocampista brasileño. Según apunta Matteo Moretto, el AC Milán llevaba semanas negociando y había llegado a un acuerdo preliminar con el Corinthians por el joven futbolista. Sin embargo, el presidente del club brasileño decidió finalmente no proceder con la firma definitiva del contrato. Aunque la negociación no se considera totalmente "muerta", las posibilidades de que André llegue al club 'rossonero' son actualmente muy, muy bajas. La situación se ha dificultado aún más debido al interés de otros equipos importantes. Además del Benfica, que ya seguía al jugador, el Atlético de Madrid ha irrumpido con fuerza, pidiendo información al Corinthians y evaluando seriamente la viabilidad de la operación como una inversión de futuro.

André encaja con el perfil que busca Simeone para el Atlético de Madrid

Y es que el interés del Atlético de Madrid, que ha fijado a André como objetivo de mercado, está más que justificado. El futbolista es considerado uno de los talentos con mayor proyección en Brasil, habiendo recibido incluso elogios públicos de figuras como Memphis Depay, que ya sabe lo que es vestirse de rojiblanco. Simeone sigue obsesionado, tras los recientes fracasos en la medular, en rejuvenecer el centro del campo rojiblanco y aumentar la competencia actual del equipo. André encaja en el perfil del argentino y desde la dirección deportiva rojiblanca ya mueven ficha por el jugador, aprovechando que la operación se le ha caído al AC Milán. El Benfica es otro de los equipos que también pujan por el talento brasileño que trabaja de manera conjunta al Corinthians para resolver su futuro.