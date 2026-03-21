El Atlético de Madrid se mueve para evitar que Marcos Llorente caiga en la tentación de colgar las botas

A sus 31 años, el internacional atraviesa por un momento dulce, pero acaba contrato en 2027 y dado su particular estilo de vida, ya ha deslizado que no será de los futbolistas que tarden demasiado en colgar las botas

No hay dudas de que Marcos Llorente es un tipo peculiar, que no responde al estereotipo del futbolista actual. Conocido fuera del campo por sus gafas de colores y un estilo de vida llamativo, el madrileño lleva a rajatabla la llamada dieta paleolítica, sin ultraprocesados ni lácteos, y defiende entre otras cuestiones que considera saludables la exposición directa al sol, siendo también protagonista en redes por sus teorías conspirativas, como las de las fumigaciones aéreas. Por todo ello, tampoco piensa en alargar su carrera deportiva en exceso, aunque se encuentra en un momento dulce a nivel futbolístico.

Fijo para Simeone y De la Fuente

A sus 31 años, el polivalente jugador colchonero no solo sigue siendo una pieza importante para Diego Simeone en el Atlético de Madrid, sino que tiene muchas papeletas para acudir al Mundial del próximo verano con la selección española. Pero su contrato finaliza en 2027, dentro de poco más de un año, y desde el Metropolitano ya se mueven para intentar atarlo más allá de esa fecha, aunque él mismo ya ha deslizado en alguna ocasión que no tardará en colgar las botas.

Sus planes de retirada y el impacto del fútbol sobre la salud

"Uno se va haciendo mayor y estoy seguro de que no seré uno de los que se retire porque el físico ya no le da. Antes, todo lo que engloba el fútbol dejará de compensarme. Cada uno tiene sus cosas, sus niveles económicos que necesita para ser feliz, sus niveles de conseguir objetivos profesionales. Seguramente, más pronto que tarde me llegará eso, antes de que el físico me retire", explicó recientemente el internacional, que ya defendió públicamente también el negativo impacto que tiene el deporte de elite sobre la salud física y mental, por lo que estirar todo lo posible su carrera sería caer en una incoherencia con sus patrones de vida.

“El fútbol no es salud, es rendimiento, y eso no es lo mismo que salud. Estrés físico extremo, viajes constantes, presión mediática, microlesiones continuas, ritmos circadianos alterados o una activación casi permanente del sistema nervioso. Ni que hablar de los analgésicos que muchos necesitan para poder jugar. Esto no está diseñado para optimizar la longevidad, sino para ganar”, señaló al respecto en sus redes sociales.

La oferta de renovación del Atlético de Madrid

Para evitar que caiga en esa tentación de la retirada, no obstante, el club rojiblanco ya se ha puesto manos a las obra y le ha presentado una oferta de renovación. "Ya se han producido los primeros contactos y el club espera cerrar el acuerdo en breve", ha asegurado al respecto el periodista Pedro Fullana en 'El Larguero' de la Cadena Ser.

De este modo, en el seno de la entidad colchonera confían en alargar la presencia en sus filas de un Marcos Llorente que cumple su séptima temporada como rojiblanco, tras desembarcar en su día procedente del Real Madrid a cambio de 30 millones de euros. Desde entonces suma 290 partidos con el Atlético, en los que ha firmado 36 goles y 43 asistencias, convirtiéndose en uno de los jugadores más regulares de las últimas campañas.