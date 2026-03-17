El Atlético de Madrid vigila a un lateral izquierdo al alza: sorprende en el Fenerbahçe

El club rojiblanco tiene la necesidad de reforzar el flanco zurdo de su zaga de cara a la próxima campaña y suma un nuevo nombre a su casting: el inglés Archie Brown es seguido de cerca

La ya oficial entrada de Apollo Sports Capital como principal accionista del Atlético de Madrid, con David Villa como una de las caras nuevas del consejo, hace prever una mayor inversión si cabe en materia de fichajes de cara a futuros mercados. La atención, como no puede ser de otro modo, se centra actualmente tanto en la Champions como en la final de Copa del Rey. Pero la obligación de Mateu Alemany es seguir trabajando con vistas a la próxima campaña y son varios los asuntos pendientes de resolver en materia de planificación.

De un lado, el director de fútbol rojiblanco volverá a la carga por el brasileño Ederson, el gran objetivo para apuntalar el centro del campo al que la Atalanta cerró las puertas en enero. Pero tampoco se olvida de la necesidad de reforzar el lateral izquierdo, donde Diego Simeone, tras la salida de Javi Galán a Osasuna, solo cuenta como pieza específica con Matteo Ruggeri, que tras las dudas iniciales sí ha logrado convencer plenamente con su rendimiento.

El Fenerbaçe pagó 8 millones de euros

Pese a ello, resulta prioritario apuntalar dicha posición con un fichaje que ya fue pospuesto en el mercado invernal y para el que hay varios candidatos. El último de ellos, según apunta el periodista Nicolo Schira, el inglés Archie Brown, que a sus 23 años está cuajando una notable temporada en las filas del Fenerbahçe tras adquirir su pase el pasado verano al Gent por 8 millones de euros, uno menos de su actual valor de mercado según Transfermarkt.

Los números de Archie Brown

Con 190 centímetros de altura, el futbolista de origen jamaicano destaca obviamente por su poderío físico, pero también por su vocación ofensiva, como demuestra sus números. Así, en lo que va de campaña suma ya cuatro goles y seis asistencias en 30 encuentro con el conjunto turco.

Internacional sub 20 por Inglaterra en su momento, Archie Brown se formó en la cantera del Derby County, pero siguiendo una peculiar carrera, su salto a la elite lo dio en Suiza, en las filas del Laussane-Sport. De allí dio el salto a Bélgica en 2023, previo pago de cuatro millones, y con el Gent firmó otros 10 pases de gol en 87 partidos a lo largo de las dos últimas campañas, lo que hizo que también el Milan se interesase en su fichaje el pasado verano.

De momento, desde el Atlético de Madrid se viene siguiendo de cerca al británico y la idea es mantener la vigilancia hasta final de temporada, antes de dar ningún paso concreto. Y es que en la agenda hay más laterales zurdos y el que más gusta no está muy lejos, aunque no será fácil firmarlo.

Carlos Romero, el gran objeto de deseo, y el resto de alternativas

Así, el objetivo número uno es Carlos Romero, al que el Villarreal recuperará tras su segunda campaña como cedido en el Espanyol. El de Torrent se ha destapado como perico y ya está incluso en las quinielas de la selección española, por lo que en La Cerámica no pondrán fácil su posible salida, remitiendo a la cláusula de rescisión de 45 millones de euros.

Por ello, en el Metropolitano también se barajan otras alternativas, como es el caso de Alejandro Grimaldo, que ya ha estado sobre la mesa en otras ocasiones y al que el Bayer Leverkusen podría dejar salir en verano, cuando enfile su último año de contrato. Junto al español, están además las opciones del uruguayo Mathías Olivera, ex del Getafe y actualmente en el Nápoles; o el argelino Rayan Aït-Nouri, que podría abandonar un Manchester City en el que apenas está jugando pese a pagar casi 37 millones de euros por su traspaso el pasado verano.