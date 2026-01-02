Marc Pubill, mejor jugador del Atlético de Madrid en diciembre, sobre la Supercopa de España: "El equipo se va a dejar todo para ganarla"

El defensa del Atlético de Madrid ha sido la gran sorpresa del conjunto rojiblanco a final de 2025 y ha sido elegido mejor jugador del mes de diciembre por la afición colchonera. Pubill, en agradecimiento, ilusiona a la hinchada con la Supercopa de España, en la que promete, con todo el equipo, dar el máximo para acabar levantando el trofeo

El Atlético de Madrid encara el año nuevo con un título a la vuelta de la esquina. La Supercopa de España se presenta como una oportunidad de oro para el cuadro de Simeone de tocar plata nada más arrancar un año lleno de ilusión en la parroquia rojiblanca que lleva en volandas a sus jugadores. No será, ni mucho menos, un camino de rosas puesto que el Real Madrid y el Barcelona están presentes en el torneo, al igual que el Athletic Club. Por ello, la exigencia y el esfuerzo en el Atlético de Madrid es máximo, tal y como ha desvelado el mejor jugador del mes de diciembre elegido por la afición, Marc Pubill que ha subrayado que "el equipo se va a dejar todo para ganar la Supercopa de España".

Marc Pubill y su deseo con la Supercopa de España

Marc Pubill expresó este viernes su deseo de ganar “trofeos”, remarcó que tienen la Supercopa de España “en nada” y apuntó que su equipo “se va a dejar todo” para ser campeón. “Me gustaría ganar trofeos, como quiere toda la afición, como queremos nosotros, tenemos el primero en nada y decirle a la afición que el equipo se va a dejar todo para ganarlo”, proclamó el defensa del Atlético de Madrid que ha irrumpido con mucha fuerza en los planes de Simeone, siendo premiado Jugador Cinco Estrellas del último mes, según anunció el equipo madrileño. “Espero que tengamos muchos éxitos en este 2026. Darles las gracias por el apoyo que he recibido desde el principio y la ayuda que nos dan en cada partido”, transmitió a los seguidores del Atlético de Madrid en un video difundido por la entidad rojiblanca en sus redes sociales.

El calendario exigido del Atlético de Madrid en enero

Para llegar con buen sabor de boca a la Supercopa de España, el Atlético de Madrid deberá pasar con nota el primer desafío del año 2026, ganar a la Real Sociedad en el regreso de LaLiga tras el parón de Navidad. “Es un partido muy complicado. El equipo lo está trabajando bien, el ‘míster’ nos está dando las claves y estoy seguro de que lo vamos a sacar”, dijo. Por delante, al menos ocho encuentros hasta el 1 de febrero. “Es un mes de muchos partidos, en el que va a ser recuperar, jugar, recuperar, jugar, recuperar... El equipo está preparado para eso, estamos acostumbrados, lo venimos haciendo y estoy seguro que lo vamos a hacer muy bien”, declaró el defensa, que apunta a titular ante la Real Sociedad.

Apenas empleado en los primeros meses del curso, Pubill disfruta ahora con su titularidad en el Atlético, además a un altísimo nivel de rendimiento. “La paciencia es clave en el fútbol como en la vida. Y la paciencia y el trabajo creo que van de la mano siempre. Sí que es cierto que el fútbol a veces no premia, pero, por suerte, esta vez sí ha sido así y eres el más feliz del mundo", remarcó el defensa rojiblanco.