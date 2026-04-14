Simeone y ocho de sus futbolistas, en riesgo de perderse la ida de unas posibles semifinales de Champions

El técnico del Atlético de Madrid se encuentra apercibido de sanción, al igual que varios de sus jugadores, que no jugarían el siguiente encuentro de la máxima competición europea en caso de ver una amarilla este martes frente al Barcelona

El Atlético de Madrid se juega la temporada en apenas cinco días. En el horizonte se divisa la final de la Copa del Rey que tendrá lugar el próximo sábado en La Cartuja ante la Real Sociedad. En ella, los rojiblancos volverán a pelear por un título que se les resiste desde hace 13 años. Pero ni siquiera de reojo se puede mirar a dicha cita ante la trascendencia del encuentro de este martes, en el que el cuadro colchonero tiene en su mano plantarse en las semifinales de una Champions que se ha convertido en la gran obsesión de todos en el Metropolitano.

Al calor de su afición, con un estadio lleno a rebosar, Diego Simeone y los suyos tratarán de hacer bueno el 0-2 de la ida obtenido hace la pasada semana en el Camp Nou gracias a los tantos de Julián Álvarez y Sorloth. Aunque teniendo en cuenta que es el FC Barcelona quien está en frente, la prudencia es máxima en las filas rojiblancas. La advertencia más cercana es la reciente eliminatoria de Copa del Rey entre ambos, en la que los azulgranas se quedaron a un solo gol de igualarla tras el contundente 4-0 de la ida.

Por ello, el 'Cholo' no reservará nada. Lo contrarío sería tentar la suerte. Por más que varios de sus titulares corran el riesgo de perderse la ida de unas hipotéticas semifinales. Él mismo se encuentra apercibido de sanción y no podría sentarse en el banquillo en el siguiente encuentro de Champions si es amonestado en un choque que se presume caliente. Y junto a él, hasta ocho jugadores más se encuentran en la misma situación.

Los ocho rojiblancos al borde de la suspensión

La amenaza de sanción afecta especialmente a la defensa, donde las bajas de Hancko, lesionado, y Marc Pubill, sancionado, dejará como dupla en el eje a Le Normand y Lenglet, dos de los que no estarían en el primer asalto de la siguiente ronda si ven una amarilla esta noche. Como tampoco lo haría Ruggeri, que partirá como titular en el lateral izquierdo.

Además, otros dos futbolistas clave como Marcos Llorente y Giuliano Simeone, que también partirán de inicio, está igualmente al borde de la suspensión, situación que afecta también a Thiago Almada y Álex Baena, teóricos suplentes frente al Barça, así como a Pablo Barrios, que ya se ha sumado al grupo tras varias semanas lesionado pero no está en condiciones ser de la partida desde el comienzo.

Si cualquiera de ellos ve una cartulina amarilla no estaría el 28 o 29 de abril en la ida de unas semifinales donde podría medirse al Arsenal, que tratará de refrendar mañana en Londres el 0-1 logrado en Lisboa frente al Sporting de Portugal.

Los apercibidos del FC Barcelona

También el FC Barcelona, por su parte, se presentará en el Metropolitano con cinco apercibidos de sanción, destacando entre ellos Lamine Yamal. Junto al internacional español, además, también cruzarán los dedos para no ser amonestados Cancelo, Gerard Martín, Fermín López y Marc Casadó.