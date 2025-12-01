Laporta pide el apoyo del Camp Nou: "Los puntos del partido contra el Atlético son vitales para seguir mandando en LaLiga"

El presidente del Barcelona habló sobre la polémica con las entradas del Barcelona - Alavés, la apertura de las distintas zonas del Camp Nou y la imagen viral de Hansi Flick tras el encuentro contra los de Coudet el pasado domingo

El Barcelona ya pone el foco en el encuentro contra el Atlético de Madrid del próximo martes en el Camp Nou. De esta manera, Joan Laporta ha aprovechado para hablar en un acto sobre lo que espera de la afición en el choque ante los de Simeone. Además, el presidente de la entidad azulgrana ha valorado el momento de Hansi Flick en el banquillo, sobre todo tras la imagen viral que despertó la incertidumbre de los aficionados tras el partido ante el Alavés. Por otra parte, el directivo ha explicado el problema con las entradas el pasado domingo.

Laporta explica la reacción de Hansi Flick

En este sentido, Laporta valoró en TV3 sus sensaciones con Hansi Flick tras la imagen en la que se le veía abatido: “Flick es una persona muy exigente, muy riguroso con su trabajo. Se toma muy en serio su trabajo, y por eso le sabe mal cuando pasan estas cosas a personas de su entorno. Pero le veo feliz e ilusionado con la temporada y con el liderato". De esta manera, el propio entrenador del Barcelona explicó en la rueda de prensa de hoy su reacción: "Estaba decepcionado, porque perdimos muchos balones, dos tarjetas rojas en el banquillo... cuando marcamos el tercero, le sacaron la roja a Marcus y yo había hablado con él, es mi amigo, es la persona más importante que tengo aquí, y tenía en mi cabeza la conversación. Quise tomar un poco el aire, no quería discutir. Pero estoy bien y fuerte para todo lo que depare el club. Estoy muy contento de estar aquí. Es normal que en un partido así se tuerzan las cosas. Estos partidos te afectan, dedicas muchas energías. Pero luego, llego a casa y me relajo. Pero no estaba triste ni pensando en otras cosas".

Por otro lado, Laporta pidió el apoyo del Spotify Camp Nou de cara al partido que enfrentará al Barcelona con el Atlético de Madrid el próximo martes “Necesitamos la máxima asistencia posible, y que la afición anime todo lo que pueda a nuestro equipo. Ahora somos líderes, pero los puntos del partido contra el Atlético son vitales para seguir mandando en LaLiga”.

Laporta explica el fallo de las entradas contra el Alavés

De esta manera, Joan Laporta explicó el problema con las entradas del Barcelona - Alavés, ya que 7500 abonados no recibieron su ticket, lo que provocó el enfado de los mismos en la puerta del Spotify Camp Nou: “A raíz de los incidentes técnicos hemos iniciado una auditoría exhaustiva para esclarecer qué pasó y encontrar las causas. Pretendemos hacer que no vuelva a ocurrir. Trabajamos con proveedores tecnológicos de primer orden y reconocimiento internacional. En este sentido, les hemos pedido que nos den toda la información y la responsabilidad para que nos den garantías de fiabilidad. Estamos concluyendo la investigación. Fue una situación muy insólita y las causas no están determinadas. No hemos dejado de trabajar ni domingo ni este lunes y sabremos las causas hoy mismo".