Un regreso y tres bajas confirmadas en la convocatoria del Barcelona para recibir al Espanyol

Frenkie de Jong es la principal novedad en la lista de Hansi Flick para enfrentarse al conjunto de Manolo González. El holandés tiene luz verde y podría volver a tener minutos tras recuperarse de una lesión que le ha tenido apartado desde el pasado 22 de febrero

El Barcelona ha dado a conocer la convocatoria para visitar al Espanyol, en el encuentro correspondiente a la jornada 31 de LaLiga EA Sports. Hansi Flick ha vuelto a incluir a Frenkie de Jong, que se encontraba recuperándose de una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha. Por su parte, el holandés se vistió de corto por última vez en la victoria ante el Levante en el Camp Nou del pasado 22 de febrero.

Rotaciones de Hansi Flick con vistas a la Champions League

Hansi Flick podría dar descanso a algunos de sus jugadores más utilizados, como es el caso de Lamine Yamal, sobre el que le preguntaron en rueda de prensa: "Ya veremos, así que veremos cómo lo gestionamos. Creo también que, para él, normalmente también es bueno empezar, y luego veremos qué pasa, pero al final no lo hemos decidido, así que tenemos que esperar hasta mañana".

De la misma manera, Hansi Flick habló de Gavi y las posibilidades que tiene de ser titular después de dos partidos seguidos teniendo minutos: "Es una buena opción que empiece mañana, si juega los 90 o no ya veremos. Tenemos que ir paso a paso, pero creo que también está preparado para salir de inicio".

Frenkie de Jong, un regreso ilusionante para el Barcelona

La presencia de Frenkie de Jong es la principal novedad de la convocatoria del Barcelona para recibir al Espanyol. El holandés apunta a tener minutos en el día de hoy con vistas al encuentro del próximo martes ante el Atlético de Madrid, en el duelo decisivo de cuartos de final de la UEFA Champions League. De esta manera, el centrocampista de 28 años puede entrar en las segunda parte, dependiendo de las decisiones que tome Hansi Flick.

Cabe recordar que Frenkie de Jong jugó por última vez el pasado 22 de febrero, en la visita del Levante al Camp Nou, dónde precisamente vio puerta. Tras ello, el jugador de 28 años ha estado recuperándose de una lesión que le ha dejado fuera de la eliminatoria de UEFA Champions League ante el Newcastle, de la vuelta de semifinales de Copa del Rey frente al Atlético de Madrid o de la ida de cuartos de final contra el equipo de Simeone, entre otros partidos.

La convocatoria del Barcelona para verse las caras con el Espanyol de Manolo González

De esta manera, el Barcelona ha confirmado las bajas para el partido de hoy, que son las de Christensen, Marc Bernal y Raphinha. Por ello, Hansi Flick ha decidido no dar descanso a ninguno de sus jugadores disponibles, conscientes de que, de ganar en el día de hoy, sus opciones de alzar el título de LaLiga son aún mayores.

Porteros: Joan Garcia, Szczesny y Eder Aller

Defensas: Cancelo, Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric Garcia, Cortés y Espart

Mediocentros: Gavi, Pedri, Fermín, Casadó, Olmo y Frenkie de Jong

Delanteros: Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford y Roony