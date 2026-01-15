“Chimy Ávila y Bakambu juntos no hacen un delantero completo”

En Estadio Deportivo debatimos si el Chimy Ávila debería continuar en el Real Betis tras su doblete ante el Elche en Copa del Rey.

El Betis afronta un tramo decisivo de la temporada marcado por la lesión del Cucho Hernández y con el mercado de fichajes aún abierto. En este escenario de incertidumbre en el ataque verdiblanco, la figura del Chimy Ávila ha pasado de estar prácticamente descartada a convertirse en un nombre que divide opiniones dentro y fuera del club.

En este contexto, el delantero argentino ha sabido aprovechar su oportunidad para reivindicarse. Su doblete en Copa del Rey no solo permitió al equipo clasificarse para los cuartos de final, sino que también reforzó una idea que gana peso en el entorno verdiblanco, su continuidad puede ser más necesaria de lo que parecía hace apenas unos días.

Desde la postura favorable a su continuidad, se destaca el sacrificio y la implicación del argentino con el club. Más allá de los goles, el Chimy aporta intensidad, presión constante y un espíritu de lucha que suele contagiar al vestuario. En un equipo que en algunos tramos de la temporada ha acusado falta de carácter, ese perfil se considera un valor añadido. La lesión del Cucho ha dejado al Betis huérfano de una referencia ofensiva clara y prescindir también del Chimy podría debilitar aún más al equipo tanto en lo anímico como en lo competitivo.

No es un secreto que el Chimy Ávila tenía prácticamente cerrada su salida al Getafe, a falta únicamente del visto bueno de LaLiga. Una operación que parecía encarrilada, pero que el rendimiento inmediato del argentino ha puesto en pausa. El fútbol es presente y su actuación en Copa ha reabierto un escenario que parecía descartado, obligando al club a replantearse decisiones que se daban por definitivas.

En el lado opuesto aparece Bakambu. Su rendimiento ha estado claramente por debajo de lo esperado desde su llegada. La falta de gol, unida a una escasa participación en el juego colectivo y a una actitud menos combativa, le sitúan como el principal candidato a abandonar la plantilla. A día de hoy, la única oferta formal recibida por el delantero congoleño procede del Deportivo Alavés, una operación que en el club se estudia con atención ante la necesidad de ajustar la plantilla.

La visión más crítica la representa Javier Jiménez, quien sostiene que ni el Chimy, ni Bakambu están al nivel que exige el Betis. En su análisis, la lesión del Cucho ha evidenciado un problema estructural en la delantera: “ni entre los dos juntos hacen un delantero completo”. Desde esta óptica, el club debería aspirar a soluciones de mayor calidad si pretende competir por objetivos ambiciosos, especialmente en Europa y en el tramo final de la temporada.

El debate queda abierto. Entre la exigencia deportiva y la realidad del mercado, el Betis debe decidir si prioriza el compromiso y el carácter del Chimy Ávila o si apuesta por un cambio más profundo en su ataque. Lo ocurrido en Copa ha demostrado que, al menos por ahora, el argentino aún tiene argumentos para seguir siendo parte de la discusión.