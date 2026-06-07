Cruel desenlace de LaLiga FC Futures para el Betis: Real Madrid y Sevilla le quitan la medalla

El mejor equipo del torneo, con el mejor ataque y la mejor defensa, acaba sin premio en un fatídico domingo en el que perdió por la mínima en las semifinales y cayó en la tanda de penaltis en la lucha por el bronce

No pudo ser. El fútbol tiene estas cosas y no siempre ganan los mejores equipos. Si ocurriese siempre así y este deporte fuese algo tan matemático, seguramente no levantaría tantas pasiones. Es del todo imprevisible y eso se aprende desde edades muy tempranas, como le ha pasado este domingo al Alevín A del Real Betis en las semifinales de LaLiga FC Futures 2026.

Real Madrid y Sevilla FC dejan sin premio al Real Betis

Después de seis victorias en seis partidos, con 20 goles a favor y sólo uno en contra, al Real Madrid le ha bastado con una solitaria diana (1-0) para dejar sin el premio de la final a los de Álex Cambriles. En la capital de Andalucía esperaban una final hispalense, pero el Sevilla FC también cayó ante el Elche CF (1-2) y estos dos enemigos íntimos han tenido que mover El Gran Derbi para el partido por el tercer y cuarto puesto que ha acabado con 1-1 y victoria nervionense en la tanda de penaltis.

El Sevilla FC se adelantó en el marcador con otro gol de José Manuel que fue empatado luego por el bético Carlos Castro en el tiempo añadido, ya en la última jugada, forzando así una tanda en la que Álvaro Martínez, Carlos Martínez y Carlos Martín anotaron sus lanzamientos y el meta Juli Navarro detuvo uno de los dos únicos disparos que ejercutó el Real Betis.

Los jugadores verdiblancos habían llegado a este torneo como flamantes campeones del mundo en categoría sub 12 después de ganar el trofeo internacional el pasado 29 de marzo, en plenas vacaciones de Semana Santa, con un 3-1 ante el Flamengo. Este fin de semana en Vila-real no tardaron en convertirse en el más firme candidato a ganar LaLiga FC Futures 2026. El equipo más temible. El rival a batir.

El Alevín A del Real Betis, una máquina de hacer goles con un colosal Candelá

Un 6-0 al RC Celta de Vigo en la primera jornada dejó claras las intenciones, confirmadas luego con otras tres victorias ante RCD Mallorca (2-0), RCD Espanyol (3-1) y Girona FC (3-0); todas ellas el viernes, para pasar como primero del Grupo B a los octavos de final.

Ahí le endosó un 4-0 a la Real Sociedad, seguido de un 2-0 al Getafe CF en cuartos; en los dos choques disputados el sábado. Hasta que en la matinal de este domingo se topó con el Real Madrid (1-0) y con el Sevilla FC (1-1), que ya le había ganado una final en la Navidad de 2024.

En el puesto de máximo goleador del Betis en LaLiga FC Futures 2026 ha habido un triple empate entre Jesús Heredia, Javier Secano, y Jasper Wiseman, con 4 tantos cada uno; seguidos de Ameri, con 3; de Candelá (omnipresente el '4' verdiblanco) y Carlos Castro, con 2; y de Raúl Molina y Lucas Bermúdez, con uno.

Es decir, han visto portería ocho de los 10 jugadores de campo. Entre los dos porteros sólo han encajado tres tantos en siete partidos: obras de Jan (RCD Espanyol), en el último minuto de la tercera jornada; de Hugo Grande (Real Madrid), en las 'semis'; y de José Manuel (Sevilla FC) en el tercer y cuarto puesto. Un torneo brillante, más allá de ese cuarto puerto que hoy no verán con buenos ojos pero que será valorado en el futuro.