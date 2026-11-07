El CTA designa un árbitro desfavorable para el Betis en su visita al Elche

El equipo verdiblanco presenta estadísticas muy negativas con el colegiado riojano Soto Grado, asistido desde el VAR por Del Cerro Grande; el Elche, todo lo contrario

El Comité Técnico de Árbitros ha anunciado hoy el colegiado encargado de dirigir el partido de este domingo en el Martínez Valero y lo cierto es que el Betis, que visita el Elche, no se ha visto favorecido.

De esta forma, el árbitro designado ha sido César Soto Grado y la realidad es que las estadísticas béticas con el castellano-leonés resultan muy negativas de cara a un choque donde los heliopolitanos buscan el triunfo.

Y es que el balance Soto Grado sale a deber a los heliopolitanos, pues le ha pitado en 17 ocasiones y solo se ha impuesto en tres partidos, con ocho empates, el resultado predominante, y seis derrotas.

Una victoria en los últimos diez choques con Soto Grado

Para más inri, en los últimos diez choques con Soto Grado a los mandos, el conjunto de Pellegrini solo se ha impuesto una vez, más concretamente en la jornada 28 de la 24/25, cuando se impuso al Leganés en Butarque por 2-3 tras remontar un 2-0 con tantos de Isco, Bakambu y Cucho Hernández.

La campaña pasada le dirigió dos duelos, el empate contra el Real Madrid (1-1) y la derrota contra el Atlético de Madrid en la Copa (0-5). También ha estado frente de un encuentro bético en el presente curso, el disputado en Riazor contra el Deportivo, que se saldó con empate a un tanto. Un último precedente relativamente positivo que tratará de mejorar con su primera victoria con Soto Grado tras año y medio sin conseguirlo.

El Elche, más beneficiado

Mejores guarismos con este colegiado presenta el Elche, al que le ha pitado en un total de nueve partidos con un saldo positivo de cuatro victorias, un empate y cuatro derrotas. La última vez fue esta misma temporada en la cita contra el Atlético de Madrid de la segunda jornada en el Metropolitano, que finalizó con tablas a una diana.

Es reseñable también que el árbitrpo de Candeleda estará asistido desde el VAR por el experimentado Carlos Del Cerro Grande, protagonista de varias acciones polémicas en lo que va de curso como responsable de la Sala VOR.

En este sentido, la designación no ha sido la mejor posible para los verdiblancos por el asunto estadístico, aunque deportivamente el Betis pelea en una batalla muy distinta al Elche, como refleja que les separan 13 puntos tras la disputa de 11 jornadas, con los verdiblancos en Champions y los ilicitanos buscando alejarse del descenso lastrado por sus malos resultados como local.