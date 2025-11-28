La mejor afición de España y el segundo equipo preferido del resto del país

Un estudio sobre filias y fobias deportivas designa al Real Madrid como equipo preferido mayoritariamente, aunque el verdiblanco consiguen un gran respaldo entre los que no sienten sus colores

El Real Madrid es el equipo de fútbol preferido de los españoles con diferencia, con una notable ventaja sobre su eterno rival, el FC Barcelona. Así lo demuestra el estudio ‘Amor y Odio en España: el fútbol como religión. Así somos los españoles como tribu futbolera’, impulsado por una conocida casa de apuestas con la producción técnica y científica de las consultoras BRT United y Punto de Fuga. Se trata de un trabajo desarrollado tras más de 1.000 entrevistas a hombres y mujeres de entre 18 y 70 años en todo el país. Las preguntas y respuestas se centran en los 20 equipos de la actual Primera división (temporada 2025/2026) y dibuja cómo se respira deportivamente. Sus principales conclusiones son:

- El 35% de los españoles se declara del Madrid, frente al 27% del Barça.

- Los blancos son el equipo preferido en diez comunidades autónomas, mientras que el azulgrana sólo gana en Cataluña... donde el Madrid también es la segunda opción.

- Ante la pregunta 'Si tu equipo desapareciese, ¿a cuál te pasarías?', el ganador es sorprendente: el Real Betis, con un 18% de respaldo. Además, el 23% de los españoles señala a los verdiblancos como la mejor afición de España, aunque no comparta sus colores.

- Rivalidades extremas: el FC Barcelona es el equipo que más españoles borrarían del mapa (34%), empatado con el Real Madrid.

Los heliopolitanos, en Champions League a la hora de medir el apoyo

El apoyo al Real Madrid es amplio y transversal. Los blancos son el equipo de Primera favorito en Andalucía (seguidos por el Betis, a un 4% de distancia, por delante del Sevilla, once puntos por debajo), Comunidad Madrileña, Castilla y León, Castilla La Mancha, Baleares, Aragón, Murcia, Extremadura, La Rioja y Cantabria. Tras ellos y el Barça, la tercera vía es la del Atlético de Madrid, pero ya muy alejada de merengues y culés. El 7% de España se declara del Atlético, con el Betis muy cerca del equipo colchonero, con un 6%, el mismo porcentaje que el Athletic Club. Sevilla FC y Valencia CF comparten el 4% de las simpatías patrias. Este ranking coincide casi con la clasificación histórica de equipos de la máxima categoría. La anomalía, para bien, es el cuadro heliopolitano, teniendo en cuenta títulos, puntos y temporadas, de cuya forma sería el 9º. Pero en el corazón de los hinchas se cuela como 4ª opción.

El Betis, 'plan B' de España

El Real Betis es el equipo que más simpático cae a la mayoría de los hinchas después de su equipo favorito. Uno de cada cinco españoles elegiría a los verdiblancos como su equipo según este estudio. El Atlético de Madrid es la tercera vía, con un 13%, seguido por el Athletic Club (10%) y el Rayo Vallecano y el Girona FC (7% cada uno de ellos). El Barça y el Real Madrid empatan con la Real Sociedad como las opciones que completan este 'top 8'. Preguntados por qué afición le cae mejor, aunque no comparta sus colores, los encuestados se vuelcan, incluso, con más entusiasmo con la hinchada bética, a la que califican como la mejor de España, con casi un tercio del apoyo, muy por delante de Athletic (14%) y Atlético (11%). Rayo (7%) y Sevilla (5%) completan el 'top 5' de aficiones más reconocidas por sus rivales.

Rivalidad entendida de distinta forma en la capital andaluza

Cuestionados los entrevistados sobre qué equipo borrarían del mapa si pudieran, merengues y culés coincidieron mayoritariamente en 'cargarse' al otro, pero, en el resto de equipos, los hinchas de Atlético de Madrid (53%), Athletic (41%), Sevilla (43%) y Valencia (81%) fulminarían al Real Madrid. Los del Betis son los únicos que centran su simbólica ira en una alternativa distinta de blancos y culés. Los verdiblancos eliminarían al Sevilla (47%), con Barça (24%) y Madrid (18%) como segunda y tercera opciones en sus ‘odios’. La 'guasa' sevillana y el pique cainita.