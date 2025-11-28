Pablo García se disculpa por los cánticos: "Me dejé llevar por la euforia del momento"

Pablo García ha tenido la oportunidad de disculparse por la polémica generada al participar junto a la afición bética en un cántico en contra de la afición hispalense, todo ello en la entrevista exclusiva con ESTADIO Deportivo

El derbi sevillano se acerca y, poco a poco, ya se empieza a vivir la previa de un encuentro casi único en el mundo. Son muchas las emociones que este partido suele desprender, con una rivalidad que hace especial a la ciudad. Estos encuentros suelen vivirse dentro de las propias familias, grupos de amigos... donde las bromas y el buen rollo suelen ser las protagonistas. Y, en una Sevilla tan dual, este enfrentamiento entre el Sevilla FC y el Real Betis no iba a ser menos.

En el seno bético, la victoria frente al Utrecht fue el paso definitivo para dar rienda suelta a todo lo envuelve la previa del derbi. A pesar de la decepción por las lesiones de Isco y Amrabat, descartados ambos para el derbi, la fiesta se vivió durante todo el encuentro. Desde la grada, varios fueron los cánticos que empezaron caldear este ambiente, con recuerdos a la afición sevillista propios de las horas previas a un encuentro de tal característica.

A tenor de esos ánimos desde la grada, uno de los protagonistas en el césped fue el canterano Pablo García. El extremo bético, conocido por ese beticismo que enseña en muchas ocasiones, se mostró eufórico tras la victoria, apareciendo en unos vídeos donde se le veía acompañando a la afición bética en un cántico que hacía referencias malsonantes a la afición y a la entidad de Nervión.

En el marco de la entrevista exclusiva de ESTADIO Deportivo con Pablo García, al ser cuestionado por ello, ha tenido la oportunidad de hablar sobre ese hecho, mostrándose arrepentido. “Sinceramente, en el momento no fui consciente de la situación. Me comporté como un aficionado y me dejé llevar por la euforia del momento y la emoción de mi primer derbi. Tengo claro que soy un profesional y que tengo que demostrar mi beticismo en el campo con mi fútbol y sin ofender a nadie. Pido disculpas si alguien se ha podido ofender, no era mi intención”, declaró el jugador sevillano sobre ello.

Con estas palabras, el canterano pide disculpas por su gesto tras la victoria frente al Utrecht, un hecho que no ha pasado desapercibido en las redes sociales, lo que ha acabado creando cierto malestar entre la afición sevillista. El canterano está a unos días de cumplir uno de sus sueños de toda su vida, como es jugar el derbi sevillano, algo que cuenta de forma ilusionada en la entrevista que próximamente estará disponible en ESTADIO Deportivo.