La sorprendente visita al Benito Villamarín del abogado de Depay y Lukaku

Sébastien Ledure asesora también, entre otros, a varios jugadores relacionados en los últimos años con el conjunto verdiblanco, como Saelemaekers, Raskin o Vertessen

Se llama Sébastien Ledure y se ha convertido en un asesor de lujo para algunos de los mejores jugadores del mundo. No es agente como tal, aunque, con Cresta Firm, un bufete especializado en deportistas de alto nivel, se ha convertido en hombre de confianza de futbolistas como el mediocentro barcelonista Frenkie de Jong o los delanteros Romelu Lukaku (del Nápoles) y Memphis Depay (del Corinthians). En el mundillo de la intermediación saben que lleva tiempo buscando una agencia con la que asociarse. Mientras tanto, pone a intermediarios de su confianza al frente de las carreras de sus pupilos, utilizando la fórmula 'Team Depay' o 'Team Lukaku' como forma de demostrarles dedicación y trabajo. El caso es que el abogado belga está estos días en Sevilla y se ha visto con algunos miembros de la secretaría técnica del Real Betis, inmersa en estos momentos en la 'operación salida' para contratar un artillero que compita con el 'Cucho' Hernández en la segunda vuelta de la 25/26.

Aunque la idea inicial era reclutar un punta joven y con proyección, bien en propiedad (como se intentó en verano con Mateo Joseph) o con una opción de compra, en La Cartuja quieren aprovechar la inminencia del Mundial de 2026 para lograr su tercera oportunidad de mercado en pocos meses, tras las consumadas con Antony Matheus dos Santos y Sofyan Amrabat. En definitiva: alguien más contrastado, no necesariamente con vistas más allá del 30 de junio del año próximo y que desee más minutos para llegar rodado a la magna cita de Estados Unidos, México y Canadá. El elegido, aunque está difícil, es Fábio Silva, que desea apurar sus opciones de ir con Portugal. Más segura tiene su plaza con los 'Diablos Rojos' un Romelu Lukaku que, aparte de cobrar algo menos de ocho millones de euros anuales, no ha debutado aún este curso por una complicada lesión muscular. Todavía tiene un salario mayor Memphis Depay en Brasil (once millones de euros fijos y otros ocho más en bonus, aparte de coche, casa y otros complementos), donde ha terminado 2025 (le queda un semestre más de vinculación allí) con doce goles y diez asistencias en 51 encuentros. Es fijo en la selección de Países Bajos.

Negoció con Manu Fajardo en 2023 el posible fichaje de Saelemaekers

La última posibilidad de que un jugador bajo el manto de Sébastien Ledure acabara en el Real Betis llegó el pasado verano, cuando se vinculó al club verdiblanco el nombre del pivote belga del Rangers Nicolas Raskin, aunque terminó llegando sobre la bocina Sofyan Amrabat. También está sobre la mesa, en principio sin nada más allá, el ariete del RB Salzburgo Yorbe Vertessen, aunque hubo negociaciones bastante avanzadas en agosto de 2023 por Alexis Saelemaekers. Por entonces, el director deportivo era Ramón Planes, aunque su mano derecha, Manu Fajardo, tomaba la iniciativa en varias operaciones como la del extremo y mediapunta, frustrada por las altas exigencias del Milan (que pedía un traspaso no inferior a diez millones de euros o una obligación de compra en caso de meterse en Europa que maniataba a un cuadro andaluz aún fuera de la regla 1:1 y con algunos jugadores como Héctor Bellerín sin inscribir) y la necesidad de liberar fichas y margen salarial. Ese verano acabaron llegando por fuera Ez Abde y Ayoze Pérez, aplazándose hasta el siguiente mercado invernal el objetivo de Pablo Fornals y el 'Chimy' Ávila, aunque se hizo buena caja (16+4) con Luiz Henrique. Por su parte, Saelemaekers se destapó en sendos préstamos al Bolonia y la Roma, por lo que acaba de renovar como 'rossonero' hasta 2031.

Un enigmático mensaje que no va más allá

"Cerrando el año, construyendo el nuevo", escribía en una de sus 'stories' de Instagram Sébastien Ledure. Nada especial de no ser la imagen que acompañaba al mensaje una del Benito Villamarín en plena fase de remodelación, a la espera de que, como anunció el presidente del Real Betis, Ángel Haro, en la última junta de accionistas llegue la próxima primavera el siguiente paso con la licitación de las constructoras que deben seguir con las obras. Desde el Estadio de La Cartuja, sede actual de la entidad heliopolitana al menos hasta 2028, aclaraban a ESTADIO Deportivo que el letrado belga mantiene una buena relación con los componentes de la comisión deportiva desde hace tiempo, aunque ni Romelu Lukaku ni Memphis Depay, sobre todo por su elevado caché, han formado parte de las conversaciones. Se trata, por tanto, de dos opciones irreales para reforzar la plantilla de Manuel Pellegrini en invierno o en futuros mercados. Nada en lo que ahondar ahí, pues