El Celta se fija en una joven promesa de Rumanía para imitar el plan trazado con El-Abdellaoui

El extremo marroquí aterrizó en el pasado mercado de enero para jugar inicialmente en el filial. Ahora desde Balaídos están atentos al joven Kevin Ciubotaru, lateral izquierdo de 21 años que cuenta con un precio asequible

El Celta de Vigo está volcando sus esfuerzos en lograr la cesión de Fer López para rematar un mercado de enero en el que además ha concretado las salidas de Fran Beltrán y Damián Rodríguez, además de traspasar a los retornados Tadeo Allende y Luca de la Torre. De ese modo, y a expensas de que aún pudieran hacer las maletas otros jugadores con escasas oportunidades, como Yoel Lago o el meta Marc Vidal, Claudio Giráldez se daría por satisfecho, pues además todo apunta a que Mingueza no se marchará ahora a la Juventus.

La premisa del técnico pontevedrés siempre ha sido la de salir de esta ventana de transferencias "reforzados y no debilitados". Pero al mismo tiempo, la dirección deportiva que comanda Marco Garcés también mira al futuro y no descarta un movimiento en ese sentido, como hiciera hace justo un año con el fichaje de Jones El-Abdellaoui. El marroqui llegó del Valerenga noruego para incorporarse en un primer momento al Celta Fortuna y este curso ya comienza a ser importante en el primer equipo.

Los números de Kevin Ciubotaru

Así, el nombre que está ahora en la agenda celeste es el de Kevin Ciubotaru, joven lateral izquierdo de 21 años que también puede desempeñarse como interior y se encuentra cedido en el Unirea Ungheni de la máxima categoría de Rumanía, donde es un fijo y ha firmado dos asistencias en 21 partidos. Su pase, no obstante, pertenece al Hermannstadt, con el que jugó el pasado curso otros 29 choques, en su caso en la Liga 2, teniendo contrato en vigor hasta 2028.

Todo un trotamundos pese a su juventud

Según una información de TuttomercatoWeb, además del Celta, el Valladolid también tiene en su agenda a este defensor rumano que en realidad nació en Roma y a su corta edad se ha convertido ya en todo un trotamundos futbolístico. Comenzó en el modesto Ciampino Giovanili del país transalpino y con solo 10 años se marchó a Austria para militar en Rapid de Viena, Admira Wacker y TWL Elektra, regresando a Italia ya como juvenil para ingresar en la cantera del Parma. De allí puso rumbo al Reino Unido para pasar primero por la Kinetic Academy en Inglaterra y posteriormente por el filial del Glasgow Rangers.

Compañero de Radu en la selección de Rumanía

Fue en 2023 cuando aterrizó en Rumanía, cuya camiseta ha vestido en las diferentes categorías inferiores. Y en el país de sus padres ha seguido quemando etapas en su formación hasta convertirse en internacional absoluto el pasado mes de octubre, cuando participó en un amistoso ante Moldavia en el que coincidió casualmente con el meta celeste, Ionut Radu.

El precio de su libertad y los equipos interesados

Su cláusula de rescisión resulta asequible, pues está cifrada en 450.000 euros. Pero de momento hay clubes de Italia que han ofertado por debajo de dicha cantidad. Sí estaría dispuestos a asumir ese pago, en cambio, en Bélgica y Países Bajos, donde se encontrarían los pretendientes más interesados en su contratación. Es el caso de FortunaSittard, Heerenveen y Go Ahead Eagles, todos ellos de la Eredivisie. De momento, el Celta se mantiene al acecho.