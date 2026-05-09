Trashorras lanza una petición al Celta sobre el futuro de Iago Aspas: "Es un paso complicado"

El ex jugador del conjunto gallego deja en manos del capitán celeste su continuidad, pero recalca en una entrevista con ESTADIO Deportivo que el club vigués debe saber gestionar el inevitable momento de su retirada

Después de casi cuatro meses, Iago Aspas volvió a ser titular en LaLiga en la última jornada ante el Elche, contribuyendo con un gol, su octavo de la temporada, a un triunfo por 3-1 que consolida al conjunto gallego en la séptima plaza, ahora ya sí de Europa League tras el pase del Rayo Vallecano a la final de la Conference League. A seis puntos del Real Betis, la quinta plaza, y con ella la Champions, se antoja un reto realmente complicado. Pero el propio capitán celeste ha dejado claro el objetivo: "Queremos volver a jugar en Europa".

Tras expresar ese deseo, podría pensarse que él mismo se ve en la plantilla de la próxima campaña, aunque realmente aún no ha tomado una decisión definitiva sobre su futuro. "Ojalá quiera seguir, sabemos que su final está cerca", admitía al respecto recientemente su entrenador, Claudio Giráldez.

En este sentido, Roberto Trashorras, que defendió la camiseta del Celta de Vigo durante tres temporadas (2008 a 2011), ha destacado en una entrevista en ESTADIO Deportivo que Iago Aspas se ha ganado el derecho a poder aclarar su situación cuando él estime oportuno, pero pide al club gallego que sepa acompañarlo en el siempre complicado momento de una retirada que inevitablemente se acerca.

- ¿Cómo valoras la temporada del Celta de Vigo después de la decepción que supuso caer en la Europa League?

- Es una muy buena campaña en cualquier caso. Además, el Celta tiene algo que lo hace especial, que es un entrenador de cantera, muy valiente, que además le gusta jugar muy bien al fútbol, me refiero a intentar siempre ser dominantes, tener la posesión, ser un equipo muy ofensivo, y todo ello con mucha gente de casa. Todos esos componentes y circunstancias lo hacen especial, y más para mí, mi reconocimiento es mayor si cabe. Con gente de la casa y una idea atractiva, ahí están los resultados. El día de Friburgo hay que reconocer que ellos estaban a otro nivel, no hubo manera de meterles mano, pero en LaLiga siguen ahí, siguen luchando por Europa. En mi época era un club más inestable en muchos estamentos y ahora es mucho más estable, que está creciendo y haciéndolo bien.

- Claudio Giráldez estaba en la agenda de varios clubes y acabó renovando. ¿Cómo valoras esa continuidad?

- Es que eso para mí ese es el mayor éxito que está teniendo el Celta. En momentos delicados donde el equipo no ganaba, la presidenta salió y renovó a Giraldez. En momentos en los que te eliminan o parece que no estás bien, renuevas al entrenador. ¿Qué quiere decir? Pues que tienes un proyecto y tienes una idea y una manera de actuar, independientemente de un resultado o una mala dinámica. Eso a la larga, los clubes lo agradecen, cuando cambias muchos de entrenador y a la mínima surgen las críticas, eso no es bueno, y en cambio en Vigo parece que todos reman en la misma dirección.

- Como alguien que ha defendido la camiseta del Celta, me imagino que votarás para que siga un año más, al menos, Iago Aspas, ¿no?

- Bueno, si él está contento y quiere, sí. Al final Iago yo creo que se ha ganado el derecho a decidir cómo, cuándo y en qué momento tomar esa decisión. Yo creo que es el jugador más importante de la historia del Celta por todo lo que ha conseguido, por todos los partidos, por lo que representa. Entonces, cuando él considere oportuno retirarse, pues será el mejor momento. Lo que sí hay que pedirle al Celta, a todos los estamentos y al entrenador es que ese paso lo hagan de la mejor manera posible, para que todo quede lo más bonito posible, porque es un paso complicado. Muchas veces, si no lo gestionas bien, puede haber cualquier problema. Hay que intentar que eso no pase y que Iago acabe como tiene que acabar, como una leyenda del Celta.

- Imagino que nunca es fácil dar ese paso de colgar las botas.

- Sí, es difícil. Por eso digo que es muy importante el entorno, el contexto, el entrenador… porque lógicamente Iago cada vez va a jugar menos. Y muchas veces no solo lo tiene que entender el jugador, sino que el entrenador tiene que intentar que el jugador lo entienda, estar muy cerca de él, porque Iago venía jugando todos los partidos. Eres importante, eres la estrella y de repente pasas a un segundo plano, a jugar menos. Esa gestión es muy importante y ahí el entrenador tiene mucho que ver para que él vaya entendiendo que al final su rol tiene que ser otro y a partir de ahí acompañarlo, por decirlo de alguna forma, para que al final tome esa decisión.