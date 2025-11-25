Alineaciones Chelsea - Barcelona: Alineación confirmada de Chelsea y Barcelona en el partido de la jornada 5 de la Champions League

El FC Barcelona vuelve a sonreír tras una semana mágica después del parón internacional. El equipo volvió al Camp Nou con una poderosa victoria frente al Athletic en LaLiga, en un encuentro donde Lamine Yamal volvió a brillar, Ferrán Torres y Fermín demostraron que su gran estado de forma no es anecdótico y Lewandoski mantuvo su gran olfato goleador.

Con una plantilla que recupera jugadores, como De Jong, y respira aliviado al ver que Joan García ha regresado de la lesión a un nivel impresionante, Hansi Flick tendrá problemas para quedarse con solo once jugadores.

Portería clara y dudas en todas las líneas

Con el regreso de Joan García, su sustituto, Wojciech Szczęsny ha vuelto al banquillo, y no por un mal rendimiento del polaco, más bien por las grandes actuaciones del español. Con la portería fija, surgen dudas en el resto de líneas.

En defensa, los únicos fijos son Koundé y Cubarsí, donde la zaga parece que se completará en el costado con un Balde que fue sustituido en liga por un golpe en la cabeza, pero estará disponible para el encuentro. El central izquierdo es la duda principal, donde Araujo y Eric García compiten por el puesto, teniendo cierta ventaja el español por su regularidad en la temporada.

En el centro del campo, De Jong es inamovible, donde sus dos acompañantes están por definir. Todo dependerá del planteamiento de partido de Flick, si quiere buscar la posesión y un estilo ofensivo, lo más probable es que aparezcan Fermín y Dani Olmo. Por el contrario, de querer añadir un poco más de control defensivo, Casadó podría aparecer como titular.

Por último, en la delantera, Lamine Yamal tiene un puesto en la banda derecha, donde la punta de ataque debería ser ocupada por Ferrán Torres antes las exigencias físicas del encuentro, y la banda izquierda, con un Raphinha aún tocado, podría ser para Rashford, que ya cuenta con una gran experiencia ante equipos ingleses.

Una baja muy sensible para Maresca

En el caso del Chelsea, Enzo Maresca no podrá contar con su estrella Cole Palmer, el cual se fracturó un dedo del pie. Una baja de peso en el mediocampo londinense, que pierde a uno de sus jugadores más decisivos e influyentes.

Aun así, los ‘Bleus’ podrán formar un gran once lleno de estrellas en cada demarcación, donde Cucurella tendrá un gran reto para frenar a Lamine Yamal, y la defensa del Barça tendrá que ingeniárselas para anular a Joao Pedro, Delap y Pedro Neto.

Posibles onces titulares del partido Chelsea - Barcelona, de la jornada 5 de Champions League

Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Caicedo; Estêvão, Enzo Fernández, Garnacho; Pedro Neto.

Barcelona: Joan García; Koundé, Araújo, Cubarsí, Balde; Eric García, De Jong; Lamine Yamal, Fermín, Ferran Torres; Lewandowski.