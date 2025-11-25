Chelsea - Barcelona: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 5 de la Champions League

El Chelsea recibe en su estadio, Stamford Bridge, a un Barcelona que arrasa en LaLiga, pero suma resultados irregulares en la Champions League. La jornada 5 se prevé clave para ambos equipos. Londinenses y barceloneses empatan a puntos fuera de la zona de acceso a las eliminatorias. Tras resultados desiguales, ambos equipos suman 7 puntos y un inesperado empate en la última jornada ante Qarabag y Brujas respectivamente.

En un escenario donde ya se han vivido muchas noches mágicas europeas, con especial recuerdo culé de aquella vuelta de semifinales en 2009, donde Iniesta dio el pase a la final a los blaugranas en el minuto 93, el Barcelona buscará reencontrarse con su mejor versión, vencer a domicilio y acercarse al top 8 de la liga europea.

No será nada fácil. El Chelsea llega al encuentro como segundo clasificado en la Premier League tras sumar tres victorias consecutivas. Los ‘Bleus’ llevan 5 partidos sin conocer la derrota entre todas las competiciones disputadas, y ya han realizado victorias de peso como en liga ante el Liverpool. Sin duda será un duelo a la altura de la mayor competición de clubes europea.

Chelsea Finalizado 3 - 0 Barcelona Jules Koundé 27' (p.p.) Estevão 55' Liam Delap 73'

Chelsea - Barcelona: fecha y horario del partido en la jornada 5 de la Champions League

El Chelsea recibe al Barcelona como parte de la jornada 5 de la fase de liga en la Champions League, en un duelo que se prevé vital para las ambiciones de ambos equipos en el torneo. El encuentro está programado para el martes 25 de noviembre a las 21.00 horas en Stamford Bridge, feudo del conjunto londinense. El estadio cuenta con una capacidad para 40.341 espectadores.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 5 de la Champions League que enfrentará a Chelsea y Barcelona?

Este encuentro europeo es ofrecido bajo demanda a través de Movistar en su canal 'M+ Liga de Campeones'. Además, es el encuentro ofrecido en plan básico de Movistar Plus+.

¿Cómo seguir online el Chelsea - Barcelona, encuentro de la jornada 5 de la Champions League?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Chelsea - Barcelona de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web www.estadiodeportivo.com, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped de Stamford Bridge. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.