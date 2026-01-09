Eder Sarabia señala las bajas de Rafa Mir y Héctor Fort y alerta de las amenazas del Valencia de Corberán

El entrenador del Elche compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el partido de mañana ante el Valencia en Mestalla, correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports

El Elche se verás las caras en el día de mañana con el Valencia en Mestalla, en un nuevo duelo correspondiente a la jornada 19 de LaLiga EA Sports. Los de Eder Sarabia vienen de caer derrotados contra el Villarreal en el Martínez Valero, por lo que intentarán volver a la senda de los tres puntos ante un equipo como el de Corberán, sincero en la rueda de prensa por la situación del club, que no gana en el campeonato doméstico desde el pasado 21 de noviembre. Sobre ello ha hablado el técnico vasco hoy ante los medios de comunicación.

Eder Sarabia apunta las novedades en la convocatoria del Elche para visitar Mestalla

Eder Sarabia, que ayer lanzó un guiño al Betis en redes sociales, empezó hablando sobre cómo llega el Elche al encuentro de mañana ante el Valencia: "Llegamos bien, en la línea de lo que está siendo la temporada. Sabemos el partido que queremos desarrollar. El equipo está demostrando muchas cosas, como el crecimiento. Tenemos esa oportunidad de romper la racha fuera de casa. Hemos hecho buenos partidos fuera, pero nos han faltado cosas. Sobre todo, el convencimiento que mostramos en casa. Ese será nuestro objetivo. Estamos bien, con ganas y preparados". Además, el técnico confirmó las bajas en la convocatoria: "Tenemos que ver a algunos jugadores esta tarde. Tenemos las bajas de Fort y Mir y hay que ver si podemos contar con André Silva y John. Somos más fuertes todos juntos, pero tenemos alternativas y soluciones".

Además, Eder Sarabia habló de Corberán y de lo que espera contra el Valencia, que hizo oficial ayer el fichaje de Umar Sadiq: Me hubiese gustado que le hubiesen preguntado un poco más de fútbol a Corberán. Puede ser un partido interesante, bonito y creo que el Valencia no está bien de clasificación y está en un momento duro, pero en los futbolístico no puedes decir que haga las cosas mal del todo. Hay pequeños detalles que le hacen demasiado daño. Es un equipo que hace bastante cosas bien y te compromete. Tenemos un poco la duda de qué pueden hacer. Ayer probamos diferentes cosas. En base a eso, esperamos tener esas soluciones. Tenemos claro qué queremos hacer, pero hay que estar atentos a esos detalles del Valencia"

Eder Sarabia recuerda los problemas del partido contra el Villarreal

Por otro lado, Eder Sarabia fue preguntado por el problema que tuvieron contra el Villarreal, ya que encajaron dos goles en 13 minutos: "Son cosas que hemos hablado, sobre todo fuera de casa. Primero está la convicción y esa fuerza que tenemos en casa que por momentos no ha sido igual. Lo tenemos que sentir de verdad y transmitirlo. También está saber manejar algunos detalles futbolísticos y ciertos momentos. Lo de Villarreal va en la mochila del aprendizaje. Este es un partido para salir con las orejas tiesas y que el rival sepa que ese punto de intensidad y hambre del principio pase a favor nuestro y está en nuestras manos".

Por último, Eder Sarabia resaltó las amenazas del Valencia de Corberán: "Veremos si juegan con cinco o con cuatro. Todo esto tampoco suele ser cosa de algunos jugadores en concreto. Es grupal. Es síntoma del equipo y dependerá de nosotros, de imponernos. Si no nos acercamos ni nos imponernos, las carencias no se verán. Tenemos que ser valientes, con hambre y tiene ese acierto que nos faltó el otro día. Pero el Valencia tiene buenos jugadores en el centro del campo, recursos en ataque de sobra y si empezamos bien y nos imponemos, les podremos minimizar. Ahí estará esa batalla.