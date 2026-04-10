Manolo González pasa de las polémicas arbitrales del Barcelona y se centra en el Espanyol: "Que el partido se decida por motivos futbolísticos"

El técnico perico compareció este viernes en rueda de prensa antes de visitar este próximo sábado el Spotify Camp Nou para tratar de sumar la primera victoria en lo que va de 2026

El Espanyol de Manolo González no sabe lo que es ganar aún en este 2026 y parece que el rival de este próximo sábado, el Barcelona de Hansi Flick, no parece el más idóneo para romper esa dinámica. El Espanyol tendrá delante a un Barcelona herido tras caer en la ida de cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid aunque los blaugranas tienen a su favor la tranquilidad que les da el tener una amplia ventaja sobre el segundo en Liga.

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El partido de ida del Barcelona estuvo marcado por algunas polémicas arbitrales de las cuales fue preguntado este viernes Manolo González. El técnico del Espanyol prefirió centrarse en las actuaciones arbitrales que le afecten directamente a su equipo y no mirar más allá de lo que le ocurra a los culés: "Los arbitrajes del Barça no me preocupan, me preocupan los nuestros y que el equipo haga un buen partido mañana. Entiendo que arbitrar es muy difícil aunque cada vez tiene herramientas para poder hacerlo mejor. Confío en el buen trabajo del colegiado y qué el partido se decida por motivos futbolísticos".

El día más especial para Manolo González y la posible ausencia en el once de Lamine Yamal

El Barcelona, teniendo en cuenta su situación clasificatoria en Liga, podría decidir que Lamine Yamal se quede en el banco para tratar de que el español descanse de cara a la vuelta de cuartos de final de Champions League. Manolo González confirmó que está preparado para cualquier variante posible de los culés: "Hemos preparado el partido con todas las opciones que tienen ellos, como hacemos siempre ante todos los rivales. No es un día distinto y lo preparamos como siempre, centrados en lo nuestro".

Además, el técnico perico no escondió que ganar en el Camp Nou sería un momento muy especial ya que además supondría la salvación casi matemática: "Si ganamos mañana sería el numero uno, lo tengo clarísimos, por lo que supone ganar ahí y porque significaría también la permanencia virtual. Sería una gran alegría para todos los pericos". Manolo González no dejó atrás el plus que supondría ganar en casa del Barcelona: "Ganar mañana supondría un plus distinto a hacerlo en otro campo. Además, lograríamos el primer objetivo que es la permanencia. Nos permitiría encarar lo que queda con mayor tranquilidad".

La evolución del Espanyol pese a la falta de resultados

El Espanyol, tal y como apuntábamos antes, no ha ganado aún en lo que va de 2026. Pese a esto, Manolo González comentó la evolución del equipo en estas últimas jornadas: "Si ves al equipo últimamente no ha estado mal. Nos han penalizado los detalles. Ante el Betis competimos bien y hay que repetirlo mañana. Hay que estar bien en las vigilancias, estar ordenados y competir bien". Por último quiso transmitir un mensaje de creer en el triunfo ante el Barcelona a su plantilla: "Sabemos que podemos ganar a cualquier rival. Ya lo hemos hecho ante el Madrid o el Atlético de Madrid. Si hacemos las cosas bien podemos ganar a cualquier rival".