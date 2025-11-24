Rubén Albés vuelve a sonar para otro banquillo de LaLiga Hypermotion

Tras sonar como opción de sustitución de entrenadores de equipos como el Málaga, el Mirandés o el Real Zaragoza, Rubén Albés se postula como candidato a ocupar el banquillo del Andorra tras la destitución de Ibai Gómez

Las direcciones deportivas de LaLiga Hypermotion no están teniendo piedad a la hora de ejecutar de su puesto a entrenadores de la mencionada categoría. Prueba de ello es que ya van 9 los entrenadores que han sido relevados de sus servicios y lo peor es que aún se encuentran unos cuantos en el alambre. Algunos equipos han visto como las dinámicas les han alejado de sus objetivos de manera momentánea y tras ello han decidido poner en marcha la vía habitual de destituir a su entrenador. Con la salida de Ibai Gómez por parte del Andorra, se abre otro escenario de incertidumbre en otro banquillo de la división de plata donde vuelve a escena Rubén Albés tras su paso por el Sporting de Gijón la pasada campaña.

El despido de Ibai Gómez

Tras alcanzar un mutuo acuerdo con la entidad, Ibai Gómez ha dicho adiós como entrenador del Andorra tras verse falto de fuerzas y poner su cargo en manos de una dirección deportiva que pretende cambiar de rumbo. El equipo está a las puertas del descenso y una victoria de la Real Sociedad B este lunes frente al Valladolid relegaría a las posiciones de peligro al equipo del Principado.

La mala racha de resultados es lo que ha puesto fin a la trayectoria del ex jugador del Athletic, Deportivo de La Coruña entre otros al frente del banquillo andorrano. El equipo lleva una racha de ocho jornadas seguidas sin ganar que ha culminado este fin de semana con la derrota frente al Castellón. El equipo ha logrado sumar 3 puntos de los últimos 24. Ibai ha estado 15 partidos y su historial ha sido 17 puntos en total.

Rubén Albés vuelve a escena

Con otro banquillo pendiente de resolverse, el ex entrenador del Sporting vuelve a sonar para ocupar otro banquillo de la división de plata, en este caso el del Andorra, huérfano tras el cese de Ibai. Esta información ha sido desvelada por varios medios de Andorra y Cadena Ser y en caso de que su contratación se llevar a cabo, el mencionado entrenador se mediría contra el su ex equipo al mando del club tricolor.

Rubén Albés sonó para otros equipos de la categoría

Tal y como informamos en ESTADIO Deportivo en su momento, a Rubén Albés se le vinculó como opción a tener en cuenta para el Mirandés tras el despido de Fran Justo. Previamente a esto, también sonó para el Zaragoza tras el cese de Gabi. Antes del despido de Ibai, Sergio Pellicer fue destituido y Albés apareció como una posible opción. En todas estas, el ex del Sporting, Albacete entre otros no avanzó en una negociación que lo vinculara a estos equipos. A día de hoy tiene una nueva oportunidad con el banquillo huérfano del Andorra, con el que suena con fuerza.