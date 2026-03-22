Sevilla Femenino 1-5 Badalona Women: Inesperada 'manita' para cortar la racha

Aunque Fatou Kanteh recortó distancias antes del descanso, las catalanas golearon a la contra para dejar en cuatro victorias seguidas el despegue nervionense

El Sevilla Femenino ve cortada una espléndida racha de cuatro victorias seguidas que había acercado a las de David Losada a la zona privilegiada de la clasificación de la Liga F, aún no lo suficiente para soñar con la Champions League, pero sí para dejar claro que el proyecto en Nervión es de los de mirar muy hacia arriba. El Badalona Women, que había perdido tres de sus cuatro últimas citas sin ver puerta además, goleó inesperadamente en la Carretera de Utrera en un alarde de pegada y efectividad.

La primera mitad fue para olvidar en el Estadio Jesús Navas, pues las catalanas se situaban con una ventaja de 0-2 gracias al doblete de Itzi Pinillos en el último cuarto de hora. La lateral madrileña aprovechó sendas asistencias de Célia Barclais e Irina Uribe para poner tierra de por medio en el marcador con una diagonal y 'caricia' de zurda a la red que pilló a Esther Sullastres a contrapié, primero, y cruzando con la diestra en el mano a mano, después. Al menos, Fatou Kanteh inició el descuento en el quinto minuto de alargue a pase de Raquel Morcillo tras una fase inaugural en la que costó mantener el ritmo a las anfitrionas, lastradas por las lesiones tempraneras de Alicia Redondo y Eva Llamas.

Nada más volver de vestuarios, otro golpe idéntico, esta vez de Lice Chamorro, para un 1-3 que ya empezaba a pesar en las huestes blanquirrojas. De todas formas, David Losada ordenó un asedio sobre la meta visitante en busca de una remontada que ya sí que habría sido heroica, asumiendo riesgos atrás que se pagaron caro: Estefanía Banini avisó con un disparo contra la madera, sentenciando a seis del epílogo Paula Sánchez, que había entrado de refresco. Hizo algo más de sangre a la contra Loreta Kullashi en la prolongación.

Ficha técnica del Sevilla FC - Badalona Women de la Liga F

Sevilla FC: Sullastres; Fatou Katenh, Alice Marques, Eva Llamas (Julia Torres 41'), Iris Arnáiz (Chantal Hagel 71'), Raquel; Alicia Redondo (Débora García 15'), Millaray Cortés, Rosa Márquez; Lucía Moral 'Wifi' y Andrea Álvarez (Alba Cerrato 71').

FC Badalona Women: Carla Abdón; Itzi Pinillos, Ana González, Sonia Majarín (Paula Sánchez 60'), Célia Barclais (Jankovska 88'); Elena Julve (Kullashi 74'), Lorena Navarro, María Llompart (Sofie June 74'), Estefanía Banini (Laia Naval 88'), Irina Uribe; y Lice Chamorro.

Árbitra: Suárez González (castellano-leonesa). Amarillas a la local Raquel, así como a las visitantes María Llompart, Elena Julve, Irina Uribe y Ana González.

Goles: 0-1 (31') Itzi Pinillos; 0-2 (39') Itzi Pinillos; 1-2 (45+5') Fatou Kanteh; 1-3 (59') Lice Chamorro; 1-4 (84') Paula Sánchez; 1-5 (95') Kullashi.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 23ª de la Liga F, disputado en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios de Sevilla con buena entrada.