Montilivi se viste de Navidad con un entrenamiento a puertas abiertas del Girona

La magia navideña también se vivirá en Montilivi. El próximo viernes 2 de enero, el Girona abrirá las puertas de su estadio para celebrar un entrenamiento a puertas abiertas, una jornada festiva en la que la afición podrá disfrutar del equipo de Míchel y de numerosas actividades pensadas para todos los públicos

El Girona FC ha querido arrancar el año de la mano de su afición. El viernes 2 de enero, el estadio de Montilivi abrirá sus puertas desde las 9.00 horas y hasta las 14.30 horas para acoger un entrenamiento especial del primer equipo, previo al primer compromiso oficial de 2026 frente al Mallorca, programado para el domingo 4 a las 18.30 horas.

Será una oportunidad única para que los seguidores del conjunto gerundense vean de cerca a los futbolistas y cuerpo técnico en una sesión que se desarrollará en un ambiente distendido y familiar, con la Navidad como telón de fondo, un regalo del día de los Reyes Magos por adelantado.

Fan Zone y diversidad de actividades para todos

Según ha informado el club en un comunicado oficial, en la zona de Gol Norte se habilitará una Fan Zone con actividades durante toda la mañana. Talleres infantiles, juegos, eSports, chocolatada y la presencia de Canya, la mascota del Girona, formarán parte de una propuesta pensada para que pequeños y mayores disfruten de una jornada diferente en el Estadio de Montilivi.

Horario del entrenamiento y firmas

El entrenamiento del equipo dirigido por Míchel está previsto que comience alrededor de las 11.00 horas y se prolongue hasta aproximadamente las 12.30 horas. Una vez finalizada la sesión, llegará uno de los momentos más esperados por los aficionados: los jugadores y el cuerpo técnico atenderán a los seguidores con una sesión de firmas de autógrafos y fotografías.

Una de las novedades más destacadas de esta jornada es que, un año más, las mascotas serán bienvenidas al estadio. Para ello, el club habilitará una zona específica en Gol Sur destinada a los aficionados que acudan acompañados de sus animales de compañía.

Entradas y precios

Para asistir al entrenamiento será necesario retirar la entrada con antelación, ya sea a través de la web oficial del club o el mismo día en las taquillas de Montilivi. Para los socios, la entrada gratuita, con retirada previa, mientras que para el resto de aficionados los precios varían entre 3 euros, para los menores de 18 años, y 6 euros para el resto de asistentes. En el caso de los no socios, la compra deberá realizarse obligatoriamente de forma online. Además, quienes asistan con mascota deberán indicarlo previamente durante el proceso de adquisición de la entrada.

Montilivi se prepara así para vivir una mañana especial, en la que el Girona abrirá sus puertas para compartir con su afición el espíritu navideño y la ilusión por un nuevo año lleno de retos, donde el equipo buscará una regularidad en LaLiga que se transforme en la permanencia.