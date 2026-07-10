Luis Enrique se frota las manos con el mercado del PSG

El técnico del PSG afronta un nuevo verano con todo el poder económico posible, tras dos salidas como las de Gonçalo Ramos y Kang in Lee, a la espera de oficialidad, que le dará margen suficiente para firmar más fichajes y definir una plantilla disputa a seguir haciendo historia

Luis Enrique afronta un nuevo mercado de fichajes de lo más ilusionante. Las dos UEFA Champions League ganadas de manera consecutiva mantienen al PSG en lo más arriba en el aspecto económico y futbolístico. Además, por el apartado de salidas este verano, el técnico asturiano se frota la manos, ya que el club parisino podrá recibir más de 100 millones de euros, con jugadores con un adiós ya oficial y confirmado.

El PSG se ha ganado a pulso poder reinar en Europa durante la próxima década. Un equipo plagado de estrellas en diferentes posiciones del campo ha puesto el pie en el acelerador y no parece que tenga un serio rival en la UEFA Champions League. Además, los ingresos que está recibiendo en las dos últimas temporadas, principalmente, le hará a Luis Enrique tener un equipo aún más fuerte para los siguientes años.

Kang in Lee y Gonçalo Ramos le dan una 'alegría' a Luis Enrique

Cabe recordar que Gonçalo Ramos ya se despidió del PSG en los últimos días, firmando su fichaje por el Milan, que pagó un total de 70 millones de euros, la mayor inversión de su historia para hacerse con los servicios del delantero portugués. El jugador, que no llegó a ser intocable para Luis Enrique, ha buscado la opción de salir de Francia y recalar en un club en el que podría ser fijo en el once titular de Amorim.

Tras Gonçalo Ramos, el siguiente en salir del PSG será Kang in Lee, por el que el Atlético de Madrid va a pagar una cifra cercana a los 40 millones de euros, un éxito en la operación sabiendo que el equipo francés desembolsó 22 millones al Mallorca en el mercado de fichajes de 2023. Con todo ello, Luis Enrique podría mirar a posiciones claves a reforzar este verano, sabiendo la calidad de todos y cada uno de los futbolistas de la plantilla.

La Premier League aprieta mientras Luis Enrique redefine prioridades en el PSG

Además, otra de las ventas en el PSG podría ser Barcola. El francés es uno de los mejores del mundo en su posición, pero las prioridades de Luis Enrique y los intereses de la Premier League podrían llevarle a tomar la decisión de despedirse del Parque de los Príncipes. El internacional con Francia, que ya lleva dos goles en el Mundial, podría aumentar su valor en este mercado con sus actuaciones en este torneo de selecciones.

En su cuarta temporada en Francia, Luis Enrique pretende hacer historia en el PSG e igualar récords históricos como el de las tres Copas de Europa que ganó el Real Madrid de manera consecutiva. No hay dudas en la confianza de Nasser Al-Khelaifi en el técnico asturiano, que podría reforzar en este mercado de fichajes un equipo con más garantías para seguir liderando la UEFA Champions League una temporada más.

El PSG estudia posibles fichajes en la delantera

La delantera del PSG, que apunta a Ferran Torres, es difícilmente mejorable con jugadores de la talla de Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembéle, Desiré Doué y Bradley Barcola, principalmente. Aunque la salida de éste último podría provocar que Luis Enrique pida el fichaje del futbolista del Barcelona y de la selección española, sabiendo además que Gonçalo Ramos ha anunciado su adiós oficialmente del Parque de los Príncipes.

En este sentido, el PSG puso el foco en Junior Kroupi, una de las sensaciones del Bournemouth en la Premier League. En cualquier caso, Luis Enrique tendrá todas las herramientas posibles en este nuevo mercado de fichajes, con piezas a cambiar y tocar pese a terminar una temporada en lo más alto en la Ligue 1 y UEFA Champions League, conquistando su segunda Copa de Europa consecutiva en Francia.