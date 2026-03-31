Demichelis mete en un lío tremendo al Mallorca por culpa de su cuerpo técnico

El técnico argentino se trajo a un amplio cuerpo técnico cuando aterrizó en Son Moix para salvar al equipo bermellón y, ahora, han sido denunciados por incumplir con la normativa laboral

El Mallorca tiene más de un problema. Además de que está en zona de descenso otra vez, la llegada de Martin Demichelis le ha terminado generando un serio contratiempo.

Y es que según informa Onda Cero Mallorca, el conjunto balear ha sido denunciado ante la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social porque varios integrantes del cuadro técnico de Martín Demichelis "no disponen de la documentación legal requerida".

Concretamente, el documento señala que Germán Lux y Gabriel Raimundi han estado desempeñando funciones de segundo entrenador del Mallorca desde el 26 de febrero. La denuncia destaca que ambos viajan con el equipo cuando se desplaza fuera de la isla. Sin embargo, según señala el Diario de Mallorca, Raimondi sí se ha sentado en el banquillo en los tres partidos, situación que no se ha dado con el exportero y con el preparador físico Jorge Rey, en su caso en Son Moix.

Además, se indica que Mariano Cambursano trabaja como analista del club y asiste a la ciudad deportiva sin portar vestimenta oficial del equipo.

Y sobre la situación de Lux y Rey ya fue cuestionado Demichelis en su día tras la victoria ante el Espanyol, y decidió coger el capote para evitar responder: "Me vine con un grandísimo cuerpo técnico a España a trabajar. Y tengo buenísimos ayudantes institucionales. Entre todos buscamos que los jugadores den su mejor versión. Mucho más no te puedo decir. Con el tiempo nos irán conociendo. Lo importante es lo que pasa en el campo".

Quien presenta la denuncia manifiesta sus dudas sobre si "estas labores se han llevado a cabo contando con la documentación legal necesaria" y advierte que "esto representa un incumplimiento de la normativa laboral vigente, colocándolos en una situación de indefensión y vulnerando sus derechos laborales", según la información difundida por la cadena de radio.

El cuarto punto del escrito apunta que el denunciante posee pruebas que respaldan lo expuesto, incluyendo la dirección web de la empresa, donde, según asegura, se puede verificar lo señalado. En particular, menciona que en los encuentros contra Osasuna, Espanyol y Elche "los mencionados profesionales no pudieron cumplir sus funciones junto al entrenador debido a que su situación laboral no estaba regularizada". Finalmente, la persona que interpone la denuncia solicita que se acepte y que se investiguen los hechos señalados, tomando las medidas que correspondan conforme a la ley.

Y por si fuera poco, el Comité también sancionó tras la última jornada al propio Diego Gabriel Raimondi por "conducta contraria al buen orden deportivo", por lo que el segundo entrenador mallorquinista no podrá sentarse en el banquillo en el partido del próximo sábado en Son Moix frente al Real Madrid.