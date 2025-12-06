Calendario Mundial 2026 | Fecha de partidos, sedes y horarios de la Copa Mundial de Fútbol

Este viernes tuvo lugar el sorteo de la fase de grupos del próximo Mundial de 2026 y se han establecido el horario y las sedes, los horarios y las fechas de los encuentros que compondrán la primera fase de la máxima competición continental

Ya se conocen todos los datos correspondientes a los encuentros que se disputarán en la fase de grupos del Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. En el mismo sorteo se establecieron las fechas, los horarios y las sedes del mismo, desde el grupo A hasta el L. España queda encuadrada en el grupo H, precisamente el mismo en el que cayó en el Mundial de 2010 donde la selección española consiguió su estrella. La amplitud de horarios es bastante amplia y se repartirán desde 1 pm hasta las 12 am (hora local). Los partidos del Mundial 2026 se disputarán en cuatro franjas horarias diferentes.

Las ciudades para el Mundial

Al ser un formato más ampliado, las sedes tambien han aumentado y se ha repartido de manera equitativa por las diferentes ciudades de los tres países mencionados. La fase regular se distribuirá por ciudades entre las que destacan Nueva York, Los Ángeles, Houston, Dallas y Miami, además de las sedes mexicanas como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Sedes, horarios y los días de partido en el Mundial de 2026

En el grupo A se encuentra México, uno de los anfitriones y se enfrentará en el partido inaugural a Sudáfrica el próximo 11 de junio en la capital del país azteca, en Ciudad de México. Dicho encuentro tendrá lugar a las 13:00 (hora local). Hay que tener en cuenta que aún faltan naciones por decidir para completar toda la organización. En cuanto al resto de partidos del grupo estos son los siguientes horarios, sedes y fechas según la hora mexicana, la cual hay que sumarle 6 u 8 en España.

Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y selección por decidir

11 junio - 13:00: Ciudad de México - México vs Sudáfrica

11 junio - 20:00: Guadalajara - Corea del Sur vs Ganador UEFA 4

18 junio - 10:00: Atlanta - Ganador UEFA 4 vs Sudáfrica

18 junio - 19:00: Guadalajara - México vs Corea del Sur

24 junio - 19:00: Ciudad de México - Ganador UEFA 4 vs México

24 junio - 19:00: Monterrey - Sudáfrica vs Corea del Sur

Grupo B - Canadá, Catar, Suiza y selecci��n por decidir

12 junio - 13:00: Toronto - Canadá vs Ganador UEFA 1

13 junio - 13:00: San Francisco Bay Area - Catar vs Suiza

18 junio - 13:00: Los Ángeles - Suiza vs Ganador UEFA 1

18 junio - 16:00: Vancouver - Canadá vs Catar

24 junio - 13:00: Vancouver - Suiza vs Canadá

24 junio - 13:00: Seattle - Ganador UEFA 1 vs Catar

Grupo C - Brasil, Marruecos, Haití y Escocia

13 junio - 16:00: Nueva York/Nueva Jersey - Brasil vs Marruecos

13 junio - 19:00: Boston - Haití vs Escocia

19 junio - 16:00: Boston - Escocia vs Marruecos

19 junio - 19:00: Filadelfia - Brasil vs Haití

24 junio - 16:00: Miami - Escocia vs Brasil

24 junio - 16:00: Atlanta - Marruecos vs Haití

Grupo D - Estados Unidos, Paraguay, Australia y selección por decidir

12 junio - 19:00: Los Ángeles - Estados Unidos vs Paraguay

13 junio - 22:00: Vancouver - Australia vs Ganador UEFA 3

19 junio - 22:00: San Francisco Bay Area - Ganador UEFA 3 vs Paraguay

19 junio - 13:00: Seattle - Estados Unidos vs Australia

25 junio - 20:00: Los Ángeles - Ganador UEFA 3 vs Estados Unidos

25 junio - 20:00: San Francisco Bay Area - Paraguay vs Australia

Grupo E - Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador

14 junio - 11:00: Houston - Alemania vs Curazao

14 junio - 17:00: Filadelfia - Costa de Marfil vs Ecuador

20 junio - 14:00: Toronto - Alemania vs Costa de Marfil

20 junio - 18:00: Kansas City - Ecuador vs Curazao

25 junio - 14:00: Nueva York/Nueva Jersey - Ecuador vs Alemania

25 junio - 14:00: Filadelfia - Curazao vs Costa de Marfil

Grupo F - Países Bajos, Japón, Túnez y selección por decidir

14 junio - 14:00: Dallas - Países Bajos vs Japón

14 junio - 20:00: Monterrey - Ganador UEFA 2 vs Túnez

20 junio - 11:00: Houston - Países Bajos vs Ganador UEFA 2

20 junio - 22:00: Monterrey - Túnez vs Japón

25 junio - 17:00: Dallas - Japón vs Ganador UEFA 2

25 junio - 17:00 :Kansas City - Túnez vs Países Bajos

Grupo G - Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda

15 junio - 19:00: Los Ángeles - Irán vs Nueva Zelanda

15 junio - 13:00: Seattle - Bélgica vs Egipto

21 junio - 13:00: Los Ángeles - Bélgica vs Irán

21 junio - 19:00: Vancouver - Nueva Zelanda vs Egipto

26 junio - 21:00: Seattle - Egipto vs Irán

26 junio - 21:00: Vancouver - Nueva Zelanda vs Bélgica

Grupo H - España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay

15 junio - 10:00: Atlanta - España vs Cabo Verde

15 junio - 16:00: Miami - Arabia Saudí vs Uruguay

21 junio - 10:00: Atlanta - España vs Arabia Saudí

21 junio - 16:00: Miami - Uruguay vs Cabo Verde

26 junio - 18:00: Houston - Cabo Verde vs Arabia Saudí

26 junio - 18:00: Guadalajara - Uruguay vs España

Grupo I - Francia, Senegal, Noruega y selección por decidir

16 junio - 13:00: Nueva York/Nueva Jersey - Francia vs Senegal

16 junio - 16:00: Boston - selección por decidir vs Noruega

22 junio - 15:00: Filadelfia - Francia vs selección por decidir

22 junio - 18:00: Nueva York/Nueva Jersey - Noruega vs Senegal

26 junio - 13:00: Boston - Noruega vs Francia

26 junio - 13:00: Toronto - Senegal vs selección por decidir

Grupo J - Argentina, Argelia, Austria y Jordania

16 junio - 19:00: Kansas City - Argentina vs Argelia

15 junio - 22:00: San Francisco Bay Area - Austria vs Jordania

22 junio - 11:00: Dallas - Argentina vs Austria

22 junio - 21:00: San Francisco Bay Area - Jordania vs Argelia

27 junio - 20:00: Kansas City - Argelia vs Austria

27 junio - 20:00: Dallas - Jordania vs Argentina

Grupo K - Portugal, Uzbekistán, Colombia y selección por decidir

17 junio - 11:00: Houston - Portugal vs selección por decidir

17 junio - 20:00: Ciudad de México - Uzbekistán vs Colombia

23 junio - 11:00: Houston - Portugal vs Uzbekistán

23 junio - 20:00: Guadalajara - Colombia vs selección por decidir

27 junio - 17:30: Miami - Colombia vs Portugal

27 junio - 17:30: Atlanta - selección por decidir vs Uzbekistán

Grupo L - Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá