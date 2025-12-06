Calendario Mundial 2026 | Fecha de partidos, sedes y horarios de la Copa Mundial de Fútbol
Este viernes tuvo lugar el sorteo de la fase de grupos del próximo Mundial de 2026 y se han establecido el horario y las sedes, los horarios y las fechas de los encuentros que compondrán la primera fase de la máxima competición continental
Ya se conocen todos los datos correspondientes a los encuentros que se disputarán en la fase de grupos del Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. En el mismo sorteo se establecieron las fechas, los horarios y las sedes del mismo, desde el grupo A hasta el L. España queda encuadrada en el grupo H, precisamente el mismo en el que cayó en el Mundial de 2010 donde la selección española consiguió su estrella. La amplitud de horarios es bastante amplia y se repartirán desde 1 pm hasta las 12 am (hora local). Los partidos del Mundial 2026 se disputarán en cuatro franjas horarias diferentes.
Las ciudades para el Mundial
Al ser un formato más ampliado, las sedes tambien han aumentado y se ha repartido de manera equitativa por las diferentes ciudades de los tres países mencionados. La fase regular se distribuirá por ciudades entre las que destacan Nueva York, Los Ángeles, Houston, Dallas y Miami, además de las sedes mexicanas como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.
Sedes, horarios y los días de partido en el Mundial de 2026
En el grupo A se encuentra México, uno de los anfitriones y se enfrentará en el partido inaugural a Sudáfrica el próximo 11 de junio en la capital del país azteca, en Ciudad de México. Dicho encuentro tendrá lugar a las 13:00 (hora local). Hay que tener en cuenta que aún faltan naciones por decidir para completar toda la organización. En cuanto al resto de partidos del grupo estos son los siguientes horarios, sedes y fechas según la hora mexicana, la cual hay que sumarle 6 u 8 en España.
Grupo A: México, Sudáfrica, Corea del Sur y selección por decidir
- 11 junio - 13:00: Ciudad de México - México vs Sudáfrica
- 11 junio - 20:00: Guadalajara - Corea del Sur vs Ganador UEFA 4
- 18 junio - 10:00: Atlanta - Ganador UEFA 4 vs Sudáfrica
- 18 junio - 19:00: Guadalajara - México vs Corea del Sur
- 24 junio - 19:00: Ciudad de México - Ganador UEFA 4 vs México
- 24 junio - 19:00: Monterrey - Sudáfrica vs Corea del Sur
Grupo B - Canadá, Catar, Suiza y selecci��n por decidir
- 12 junio - 13:00: Toronto - Canadá vs Ganador UEFA 1
- 13 junio - 13:00: San Francisco Bay Area - Catar vs Suiza
- 18 junio - 13:00: Los Ángeles - Suiza vs Ganador UEFA 1
- 18 junio - 16:00: Vancouver - Canadá vs Catar
- 24 junio - 13:00: Vancouver - Suiza vs Canadá
- 24 junio - 13:00: Seattle - Ganador UEFA 1 vs Catar
Grupo C - Brasil, Marruecos, Haití y Escocia
- 13 junio - 16:00: Nueva York/Nueva Jersey - Brasil vs Marruecos
- 13 junio - 19:00: Boston - Haití vs Escocia
- 19 junio - 16:00: Boston - Escocia vs Marruecos
- 19 junio - 19:00: Filadelfia - Brasil vs Haití
- 24 junio - 16:00: Miami - Escocia vs Brasil
- 24 junio - 16:00: Atlanta - Marruecos vs Haití
Grupo D - Estados Unidos, Paraguay, Australia y selección por decidir
- 12 junio - 19:00: Los Ángeles - Estados Unidos vs Paraguay
- 13 junio - 22:00: Vancouver - Australia vs Ganador UEFA 3
- 19 junio - 22:00: San Francisco Bay Area - Ganador UEFA 3 vs Paraguay
- 19 junio - 13:00: Seattle - Estados Unidos vs Australia
- 25 junio - 20:00: Los Ángeles - Ganador UEFA 3 vs Estados Unidos
- 25 junio - 20:00: San Francisco Bay Area - Paraguay vs Australia
Grupo E - Alemania, Curazao, Costa de Marfil y Ecuador
- 14 junio - 11:00: Houston - Alemania vs Curazao
- 14 junio - 17:00: Filadelfia - Costa de Marfil vs Ecuador
- 20 junio - 14:00: Toronto - Alemania vs Costa de Marfil
- 20 junio - 18:00: Kansas City - Ecuador vs Curazao
- 25 junio - 14:00: Nueva York/Nueva Jersey - Ecuador vs Alemania
- 25 junio - 14:00: Filadelfia - Curazao vs Costa de Marfil
Grupo F - Países Bajos, Japón, Túnez y selección por decidir
- 14 junio - 14:00: Dallas - Países Bajos vs Japón
- 14 junio - 20:00: Monterrey - Ganador UEFA 2 vs Túnez
- 20 junio - 11:00: Houston - Países Bajos vs Ganador UEFA 2
- 20 junio - 22:00: Monterrey - Túnez vs Japón
- 25 junio - 17:00: Dallas - Japón vs Ganador UEFA 2
- 25 junio - 17:00 :Kansas City - Túnez vs Países Bajos
Grupo G - Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda
- 15 junio - 19:00: Los Ángeles - Irán vs Nueva Zelanda
- 15 junio - 13:00: Seattle - Bélgica vs Egipto
- 21 junio - 13:00: Los Ángeles - Bélgica vs Irán
- 21 junio - 19:00: Vancouver - Nueva Zelanda vs Egipto
- 26 junio - 21:00: Seattle - Egipto vs Irán
- 26 junio - 21:00: Vancouver - Nueva Zelanda vs Bélgica
Grupo H - España, Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay
- 15 junio - 10:00: Atlanta - España vs Cabo Verde
- 15 junio - 16:00: Miami - Arabia Saudí vs Uruguay
- 21 junio - 10:00: Atlanta - España vs Arabia Saudí
- 21 junio - 16:00: Miami - Uruguay vs Cabo Verde
- 26 junio - 18:00: Houston - Cabo Verde vs Arabia Saudí
- 26 junio - 18:00: Guadalajara - Uruguay vs España
Grupo I - Francia, Senegal, Noruega y selección por decidir
- 16 junio - 13:00: Nueva York/Nueva Jersey - Francia vs Senegal
- 16 junio - 16:00: Boston - selección por decidir vs Noruega
- 22 junio - 15:00: Filadelfia - Francia vs selección por decidir
- 22 junio - 18:00: Nueva York/Nueva Jersey - Noruega vs Senegal
- 26 junio - 13:00: Boston - Noruega vs Francia
- 26 junio - 13:00: Toronto - Senegal vs selección por decidir
Grupo J - Argentina, Argelia, Austria y Jordania
- 16 junio - 19:00: Kansas City - Argentina vs Argelia
- 15 junio - 22:00: San Francisco Bay Area - Austria vs Jordania
- 22 junio - 11:00: Dallas - Argentina vs Austria
- 22 junio - 21:00: San Francisco Bay Area - Jordania vs Argelia
- 27 junio - 20:00: Kansas City - Argelia vs Austria
- 27 junio - 20:00: Dallas - Jordania vs Argentina
Grupo K - Portugal, Uzbekistán, Colombia y selección por decidir
- 17 junio - 11:00: Houston - Portugal vs selección por decidir
- 17 junio - 20:00: Ciudad de México - Uzbekistán vs Colombia
- 23 junio - 11:00: Houston - Portugal vs Uzbekistán
- 23 junio - 20:00: Guadalajara - Colombia vs selección por decidir
- 27 junio - 17:30: Miami - Colombia vs Portugal
- 27 junio - 17:30: Atlanta - selección por decidir vs Uzbekistán
Grupo L - Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá
- 17 junio - 14:00: Dallas - Inglaterra vs Croacia
- 17 junio - 17:00: Toronto - Ghana vs Panamá
- 23 junio - 14:00: Boston - Inglaterra vs Ghana
- 23 junio - 17:00: Toronto - Panamá vs Croacia
- 27 junio - 15:00: Nueva York/Nueva Jersey - Panamá vs Inglaterra
- 27 junio - 15:00: Filadelfia - Croacia vs Ghana