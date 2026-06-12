Jürgen Klopp no se muerde la lengua tras el México-Sudáfrica

El exentrenador del Liverpool analiza el inicio del torneo de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá y fue muy crítico con el rendimiento de México y Sudáfrica

Jürgen Klopp ha protagonizado uno de los análisis más contundentes del arranque del Mundial de la FIFA 2026 tras el partido inaugural disputado entre México y Sudáfrica en el Estadio Azteca.El exentrenador del Liverpool, actualmente Director Global de Fútbol de Red Bull, debutó como comentarista en la televisión alemana ZDF y analizó en directo un encuentro que terminó con victoria de México por 2-0 en la fase de grupos del nuevo formato del torneo. El duelo estuvo marcado por tres expulsiones, numerosas interrupciones y un desarrollo irregular que, según el técnico alemán, impidió ver un partido acorde al nivel esperado en una competición de máxima exigencia. Klopp fue especialmente crítico con la organización táctica de ambos equipos y con la falta de control en situaciones clave del juego, señalando errores estructurales tanto en defensa como en la gestión de los espacios durante todo el encuentro.

México-Sudáfrica abre el Mundial 2026 en un Estadio Azteca de máxima expectación

El Estadio Azteca fue el escenario del primer partido del Mundial 2026, un encuentro que enfrentó a México y Sudáfrica en el nuevo formato ampliado de 48 selecciones. México se impuso por 2-0 con goles de Quiñones y Raúl Jiménez, en un duelo que dejó sensaciones encontradas pese al resultado favorable para los locales.

Sin embargo, más allá del marcador, el encuentro dejó un desarrollo irregular, con constantes interrupciones y un ritmo que fue perdiendo fluidez con el paso de los minutos. Las expulsiones de dos jugadores sudafricanos y uno mexicano terminaron de condicionar un partido que nunca llegó a estabilizarse.

Klopp debuta como comentarista y carga contra el nivel táctico del partido

El estreno de Jürgen Klopp como analista en ZDF fue uno de los focos del día. El alemán, que será una de las voces más seguidas durante el torneo, no ocultó su decepción con lo que estaba viendo desde el césped del Estadio Azteca.

Klopp fue especialmente crítico con la organización táctica de ambos equipos y con la forma en la que se gestionaron las superioridades numéricas durante el partido. En su análisis, señaló directamente los errores estructurales en defensa y la falta de coordinación en la última línea. "¡Fue simplemente una mala táctica! Ninguno de los dos equipos jugó bien. Once contra nueve y luego te pillan al contraataque. ¿Por qué? Porque la última línea estaba demasiado retrasada. Ese fue un problema general durante todo el partido.”

El exentrenador del Liverpool insistió en que los problemas no fueron puntuales, sino constantes durante todo el encuentro, especialmente en la gestión de los espacios y las transiciones defensivas.

Klopp: “No fue un partido de primera categoría”

El exentrenador del Liverpool fue especialmente contundente al valorar el nivel general del encuentro disputado en el Estadio Azteca durante el estreno del Mundial 2026. Jürgen Klopp insistió en que el partido no alcanzó el estándar competitivo esperado en una cita de esta magnitud.

Sus palabras refuerzan su postura crítica sobre el rendimiento mostrado en el debut del torneo y alimentan el debate sobre el impacto del nuevo formato en la calidad de los encuentros de la fase inicial.

Christoph Kramer también cuestiona el nivel del México-Sudáfrica

El exinternacional alemán Christoph Kramer, compañero de retransmisión de Klopp en la televisión alemana ZDF, compartió una valoración similar del encuentro y comentó que esperaba un desarrollo mucho más intenso y competitivo.

Un Mundial 2026 con formato ampliado y debate sobre el nivel competitivo

El Mundial de la FIFA 2026 estrena un formato con 48 selecciones, 12 grupos de cuatro equipos y 104 partidos en total. Avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, configurando una nueva ronda de dieciseisavos de final.

El nuevo sistema ha generado debate sobre el nivel competitivo de la fase inicial, especialmente en partidos con diferencias tácticas y físicas evidentes entre selecciones. El análisis de Klopp se suma a estas voces críticas que cuestionan el impacto del formato en la calidad del juego.