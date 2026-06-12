Marcelo Vieira vive una noche tensa en el Estadio Azteca y es evacuado por la policía

El exjugador del Real Madrid Marcelo Vieira fue evacuado por la policía en las inmediaciones del Estadio Azteca durante el partido inaugural del Mundial 2026

El exfutbolista brasileño Marcelo Vieira vivió una situación de tensión en el marco del partido inaugural del Mundial 2026, disputado en el Estadio Azteca, cuando tuvo que ser evacuado por las fuerzas de seguridad en las inmediaciones del recinto debido a incidentes registrados en el exterior del estadio.

Según la información disponible, el exjugador del Real Madrid acudió al encuentro como invitado y se encontraba en las cercanías del estadio cuando se produjeron enfrentamientos entre grupos de manifestantes y las fuerzas de seguridad mexicanas. En ese contexto, las autoridades activaron un dispositivo de seguridad que incluyó la evacuación preventiva de varias personas, entre ellas el propio Marcelo, que abandonó la zona sin sufrir daños.

Incidentes en el exterior del Estadio Azteca alteran el arranque del Mundial 2026

Los hechos se produjeron en los alrededores del Estadio Azteca, uno de los escenarios principales del Mundial 2026, durante el partido inaugural del torneo. En el exterior del recinto se registraron altercados entre manifestantes locales y cuerpos de seguridad, lo que obligó a reforzar el control de accesos y a activar protocolos de emergencia.

La presencia de Marcelo Vieira en la zona generó una situación de riesgo puntual, ya que el exfutbolista se encontraba en el perímetro afectado por los disturbios. Las fuerzas de seguridad actuaron de forma inmediata para alejar a las personas presentes y garantizar su integridad.

Evacuación de Marcelo Vieira por motivos de seguridad preventiva

Fuentes cercanas al dispositivo de seguridad indicaron que la evacuación de Marcelo Vieira se realizó de manera ordenada y preventiva, dentro del protocolo habitual en este tipo de situaciones. El exjugador abandonó el entorno del Estadio Azteca acompañado por personal de seguridad y sin sufrir ningún tipo de lesión.

El brasileño, que se encontraba como invitado en el partido inaugural del Mundial 2026, fue trasladado a una zona segura mientras se restablecía el control en las inmediaciones del estadio. La situación no afectó al desarrollo del encuentro en el interior del recinto, aunque sí generó momentos de tensión en el exterior.

Reacción tras los hechos y normalización del entorno del estadio

Tras la intervención de las autoridades, la situación en las inmediaciones del Estadio Azteca fue recuperando la normalidad de forma progresiva. El dispositivo de seguridad desplegado para el partido inaugural del Mundial 2026 permitió contener los incidentes y restablecer el orden en la zona.

En el caso de Marcelo Vieira, no se han reportado consecuencias físicas ni incidentes posteriores, y el exfutbolista pudo continuar su agenda prevista una vez alejado del área afectada.

Un arranque de Mundial 2026 marcado por la tensión fuera del terreno de juego

El episodio vivido en las inmediaciones del Estadio Azteca añade un elemento de tensión al arranque del Mundial 2026, un torneo que ha generado gran expectación internacional tanto dentro como fuera del campo. Aunque el partido inaugural se desarrolló con normalidad en su interior, los incidentes en el exterior pusieron a prueba el dispositivo de seguridad previsto.

La evacuación de figuras públicas como Marcelo Vieira refuerza la importancia de los protocolos de prevención en eventos de esta magnitud, donde la afluencia de público y la relevancia global del torneo exigen medidas de seguridad reforzadas en todo el perímetro de los estadios.